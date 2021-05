A választásokig kitolnák a fizetési moratóriumot

A kormány a Magyar Bankszövetséggel és a Magyar Nemzeti Bankkal kezdett tárgyalni a tavaly márciusban bevezetett hitelmoratórium további sorsáról. A hitelmoratórium mostani határideje június 30-án járna le, és sokaknak ekkor kellene szembesülniük azzal, mennyivel ugrott meg a futamidejük, ami a Bank360 kalkulációja szerint egy 20 évre felvett 10 milliós lakáshitelnél akár 15–26 hónapot is jelenthet. Az MNB adatai szerint most a a lakossági hitelek 50, a vállalatiak 35 százaléka van moratórium alatt. A Portfolio úgy tudja, hogy már meg is állapodtak a főbb fonalakról:

a törlesztési moratórium a maihoz hasonló formában június helyett augusztus végéig maradhat velünk;

aki nyár végéig külön jelzi igényét, az a jövő évi választások utánig, vagyis 2022 közepéig veheti igénybe a törlesztés szüneteltetésének lehetőségét.

Erre augusztus 31-ig lehet jelentkezni, és 2022. június 30-án ér majd véget.

A Portfolio szerint a bankok abban érdekeltek, hogy csak a veszélyeztetett adósokra kiterjedő módon hosszabbodjon meg a moratórium, a kormány pedig el akarja kerülni, hogy adósok tömegei kerüljenek a 2022 tavaszi választások előtt nehéz helyzetbe a moratórium megszűnése miatt, és hogy a hitelek nem fizetése politikai témává váljon.