Kiélezett versenyt hozhat az ellenzéki előválasztás a budapesti 18-as választókerületben

Molnár Gyula, a budapesti 18-as egyéni választókerület szocialista országgyűlési képviselője Karácsony Gergellyel, az MSZP-P főpolgármesterével. Fotó: botost/444.hu

Ahogy közeleg az ellenzéki előválasztás, melynek legfontosabb részleteiről a héten, szerdán állapodtak meg az ellenzéki pártok, úgy egyre több felmérést is készítenek az esélyek felmérésére. Így került hozzánk az Iránytű Intézett felmérése, amit még az előválasztás részleteinek tisztázása előtt, május 4-10 között végeztek a budapesti, a XXII. kerületet és a XI. kerület egy részét lefedő 18-as egyéni választókerületben.

A 2018-as országgyűlési választásokon Molnár Gyula, az MSZP-P jelöltje a szavazatok 41,45 százalékát szerezte meg, 1,39 százalékponttal legyőzve a fideszes Németh Zsoltot, annak ellenére is, hogy akkor itt nem volt koordináció az ellenzéki jelöltek között, így a most közös jelölteket állítani szándékozó pártok jelöltjei közül a jobbikos Staudt Gábor 9,17%-ot, az LMP-s Pitz Dániel 4,24%-ot, a momentumos Orosz Anna 2,83 százalékot szerzett, a 2022-ben is önállóan induló MKKP jelöltje, Hotz Antal pedig 2,02 százalékot.

Ennek fényében egészen meglepő, hogy az Iránytű mérése szerint a körzet előválasztásán várhatóan elinduló jelöltek, a DK-s Bollók Istvánné, az MSZP-P-s Molnár Gyula és a momentumos Tóth Endre versenye igen kiélezettnek ígérkezik. Az Iránytű az ellenzéki jelöltek támogatottságát a mintában kormányváltást akaróként azonosított 650 fő körében mérte, a mérés hibahatára így ±4%. Méréseik szerint aktuálisan

Tóth Endrét a kormányváltást akaró választók 32%-a;

Molnár Gyulát a 29%-a;

Bollók Istvánnét a 15%-a

támogatja, míg 24 százaléknyi kormányváltó szavazó nem tudja, vagy nem válaszolt a kérdésre. Vagyis ez alapján Molnár és Tóth statisztikai értelemben döntetlenre áll, támogatottságukban a mért különbség a hibahatáron belüli.

Az Iránytű Intézet a pártpreferenciákat is felmérte, itt az alapsokaság a pártot választani tudó válaszadók 822 fős csoportja volt, vagyis ennél a mérésnél alacsonyabb, ±3% a hibahatár. Felmérésük szerint a pártot választani tudók

45%-a a Fideszt;

14%-a a Momentumot;

13%-a a DK-t;

8-8%-a az MKKP-t vagy a Jobbikot;

5%-a az MSZP-P-t;

2-2%-a a Mi Hazánkat vagy az LMP-t;

2%-a egyéb pártokat

támogat. Ez alapján Molnár egyéni támogatottsága messze felülmúlja jelölő szervezetei támogatottságát. "Nagy jelentősége van a jelölt személyének" - mondta ezzel kapcsolatban Molnár Zsolt, az MSZP Budapesti elnöke, a szocialisták jelöltállításának koordinátora. Mivel a 2022-es parlamenti választásokon "mindenki közös jelölt lesz", szerinte "a pártpreferencia másodlagos", az egyéni jelöltek támogatottsága és a pártpreferenciák között kevésbé szoros az összefüggés.

Módszertan: Az Iránytű Intézet május 4-10. között, 1350 fő telefonos megkeresésével végezte a felmérését. Az ellenzéki előválasztás indulóiról már csak a felmérésben kormányváltást akaróként azonosított 650 főt kérdezték, a pártpreferenciákat a pártot választani tudók 822 fős sokaságán mérték fel. A felmérések hibahatára így az előbbi esetben ±4, az utóbbiban ±3%.