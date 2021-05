RIP Norbi: elaltatták a budapesti állatkert ősöreg tigrisét

Annyira kínozták már a korával járó gyógyíthatatlan betegségek, hogy pénteken reggel elaltatták Norbit, a Fővárosi Állatkert 18 éves szibériai tigrisét.

Norbi 2003. március 15-én született a Hannoveri Állatkertben és másféléves korában került Budapestre. A nála három évvel fiatalabb Nivával alkotott párt, összesen 5 kölykük született.

A tigrisek a természetben átlagosan mindössze 10 évet élnek, a hímek azon belül általában rövidebb életűek. Állatkerti körülmények között durván kétszer ekkora az élettartamuk, de Norbi így is tekintélyes korúnak számított. Sajnos többféle gyógyíthatatlan betegség is kínozta, az elmúlt napokban pedig ehhez képest is rosszabbodott az állapota, az orvosok ezért döntöttek ma reggel az elaltatása mellett.