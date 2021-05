Bronzérmes lett a magyar szinkronúszó válogatott a highlight kűrben

Harmadik helyen végzett a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján a magyar szinkronúszó válogatott a szinkronúszók highlight kűrjében. A magyar válogatott először szerzett érmet szinkronúszásban világversenyen.

A magyar szinkronúszó válogatott a szabadkombinációs kűr döntőjében, május 13-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az aranyérmet a favorit ukránok magabiztosan szerezték meg, a második helyen a fehérorosz válogatott végzett.

A világbajnokságon 2019-ben debütáló highlightban 2 perc 30 másodpercük van a csapatoknak, hogy bemutassák gyakorlatukat, amelyekben sokkal inkább az akrobatikus, látványosabb, közönségszórakoztatóbb, kevésbé művészi elemek szerepelnek.

A magyar csapat Barta Niké, Csilling Katalin, Farkas Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina, Regényi Adelin, Rényi Luca, Szabó Anna összeállításban indult, és a retró korszakot idézve Bonnie Tyler Holding out for a hero című számára mutatta be gyakorlatát, amelyre 79.1000 pontot kapott. (Via MTI)