Eljárást indít a Dolce & Gabbana ellen a szentpétervári ügyészség, mert csókolózó leszbikus és meleg párok szerepeltek a videójában

Az ügyészség keresetett nyújtott be a szentpétervári Oktjabrszkij Járásbíróságon, hogy betiltsanak egy a videót, ami a Dolce & Gabbana Instagramján jelent meg. Azért ítélték botrányosnak, mert nemcsak heteroszexuális párok csókolóznak benne, hanem férfiak férfiakkal és nők nőkkel is. Az ügyészség szerint a videó olyan üzenetet közvetít, ami „tagadja a családi értékeket és népszerűsíti a nem hagyományos szexuális kapcsolatokat”.

A „Love is love” című videót eredetileg február 13-án, Valentin-nap előtt tették közzé a Dolce & Gabbana közösségi média csatornáin. A kísérőszöveg szerint a divatház támogatja az amerikai Trevor Project szervezetet, mely azért dolgozik, hogy megelőzzék fiatal LMBTQ-emberek öngyilkosságát.

A videóra egyébként a Putyin pártjához tartozó konzervatív politikus, Anatolij Vijbornij, hívta fel a hatóságok figyelmét, mert szerinte megsérti a kiskorúak körében nem hagyományos szexuális értékek terjesztését tiltó törvényt, illetve Oroszország alkotmányban foglalt értékeit is. Most jutott odáig az ügy, hogy eljárást kezdjenek miatta.

Részlet a videóból. Fotó: Youtube / Dolce Gabbana

„A homoszexualitás propagandája mára széles körben elterjedt. Ez egy igazi támadás életmódunk, értékeink és kultúránk ellen. Az „agresszió” szó még megfelelőbb” - nyilatkozta akkor a politikus az Izvestiának. Vijbornij szerint a hollywoodi filmekben és sorozatokban is egyre többször mutatnak be homoszexuális kapcsolatokat, de a filmipar mellett a közösségi média és az olyan világmárkák, mint a Dolce & Gabbana is részt vesznek ebben az agresszióban. Szerinte ezt csak az ilyen tartalmak betiltásával lehet megtorolni.



Vijbornijt a jelek szerint nem érdekli túlzottan, hogy az orosz vásárlók egyik nagy kedvence az olasz divatház. (Ukraine Today, Izvestia)