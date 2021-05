Kényszermunkával készülhetnek a kínai napelemek

A tiszta energia jó eséllyel nagyon is piszkos forrásból érkezik, derült ki ey, a Sheffield Hallam Egyetem által végzett nyomozásból. Vizsgálataik szerint a napelemek egyik fő alapanyaga, a poliszilikon világtermelésének 45 százalékát az ujgurok lakta kínai tartomány, Hszincsiang adja, ahol a poliszilikont javarészt kényszermunkára fogottakkal állítják elő.

Az egyetem kutatói jelentésükben ezért sürgetik a világ napelemgyártóit, hogy igyekezzenek más forrásból beszerezni a poliszilikont. Jelenleg állításuk szerint a világ négy legnagyobb napelemgyártója is a kényszermunkából származó poliszilikont használja.

"A [kínai] kormány állítása szerint programjaik összhangban vannak a kínai törvényekkel, és a munkások önkéntesen dolgoznak a kormány szegénységcsökkentő programja keretében. Mindazonáltal komoly bizonyítékokat szereztünk kínai kormányzati és vállalati forrásokból arra, hogy a munkásokat valójában az internálás és az átnevelés fenyegetésével kényszerítik munkára" - írták jelentésükben a kutatók. Kína kitartóan tagadja, hogy az ujgurokat bármire is kényszerítenék, legyen szó akár otthonuktól távoli munkáról, vagy a magas falakkal és szögesdrótokkal körülzárt, ránézésre megszólalásig börtönökre hasonlító létesítményekben zajló "átképzési" programokról.

Emebri jogi szervezetek saját nyomozásaik alapján úgy vélik, hogy Hszincsiangban már egymilliónál is több muszlim ujgurt hurcoltak el "átnevelő táborokba", és egyre több bizonyíték van rá, hogy sokukat kényszermunkára kényszerítik, ahogy arra is, hogy az ujgur nőket akaratuk ellenére sterilizálják. Ez alapján a világ több országa, köztük az Egyesült Államok is etnikai tisztogatással, népirtással és emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolja Kínát. (Via BBC)