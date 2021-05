Kerítést építenek egy ausztrál városka köré a dingók folyamatos támadásai miatt

Dingo egy ausztrál strandon. Fotó: MARK MAWSON/robertharding via AFP

Kétmillió ausztrál dollárból húznak kerítést Ausztrália Quennsland tartományában, a Fraser-sziget északkeleti csücskében fekvő Orchid Beach település köré azután, hogy áprilisban és májusban is gyermekekre támadtak a szigeten őshonos dingók. A két támadáson kívül februárban is volt egy incidens, amikor egy dingót az utolsó pillanatban sikerült csak elkergetnie egy kilencéves fiú apjának a gyermeke közeléből.

A vadkutyatámadások miatt most hét kilométer hosszú kerítést húznak a város köré. "A kerítés védeni fogja a turistákat, Orchid Beach lakóit és K'gari őshonos dingópopulációját is, mert vadőreink megfigyelései szerint a dingók annyira hozzászoktak az őket etető emberek közelségéhez, hogy már semmiféle tartózkodást nem mutatnak" - nyilatkozta Meaghan Scanlon, Queensland állam környezetvédelmi minisztere.

A kerítés fajtájáról és elhelyezéséről a hatóságok a helyi őslakos közösséggel, a butchullákkal is egyeztetni fognak.

Ausztráliában amúgy akár tízezer dollárra is bírságolhatják azokat, akik dingókat etetnek vagy zavarnak meg, mert az arra késztetheti az amúgy vad állatokat, hogy az emberek közelségét keressék. (Via The Guardian)