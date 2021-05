Szándékosan verhette át az izraeli hadsereg a világsajtót a gázai invázió hírével

Szombatra virradóra folytatódtak az izraeli légicsapások és a palesztin rakétatámadások.

A hétfő óta tartó harcoknak Gázában már 133. Izraelben 8 halálos áldozata van.

Pénteken hajnalban elterjedt a világsajtóban, hogy szárazföldi offenzíva is indult a Gázai övezet ellen.

Erről pár órán belül kiderült, hogy tévedés.

Mostanra viszont inkább tűnik úgy, hogy nagyon is szándékosan tájékoztatták félre a világsajtót.

Egy, a Hamászhoz köthető célpont fölött gomolyog füstfelhő az izraeli légierő május 15-i légicsapása után Gázavárosban. Fotó: MOHAMMED ABED/AFP

Szombatra virradó éjszaka az izraeli légierő folytatta légicsapásait a Gázai övezet ellen, ahonnan a palesztin militánsok rakétákkal feleltek az izraeli csapásra. A harcok hétfői kirobbanása óta legalább 133-an vesztették életüket Gázában, nyolcan pedig Izraelben. A szombat hajnali légitámadásokban a palesztin egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint legalább heten, köztük gyermekek és nők vesztették életüket egy Gázavárostól nyugatra fekvő menekülttáborban.

A palesztin szélsőségesek válaszul Beersheba városát lőtték rakétákkal.

Pénteken a harcok Ciszjordániára is átterjedtek, az összecsapásokban, melyek során a palesztinok Molotov-koktélokkal, az izraeli erők könnygázzal, gumilövedékekkel és éles lőszerrel harcoltak, legalább tíz palesztin vesztette életét, és több száz megsebesült.

Folytatódnak a diplomáciai erőfeszítések a helyzet rendezése érdekében. Szombaton Izraelbe érkezett Hady Amr, az Egyesült Államok küldötte, aki az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége szerint a "fenntartható nyugalom" elérésén dolgozik. Egyelőre kevés sikerrel, az izraeli és a palesztin vezetők nem jutottak közelebb egy tűzszüneti megállapodáshoz. Igaz, egyelőre az Egyesült Államok sem vetette be teljes diplomáciai arzenálját: az Izraelbe érkezett Amr csak középszintű diplomata, aki még csak nem is különmegbízott, az ezzel járó kiemelt ranggal.

Átverte az izraeli hadsereg a világsajtót?

Péntekre virradó éjszaka a világsajtó nagy része rendkívüli híradásban számolt be arról, hogy az izraeli hadsereg megkezdte bevonulását a Gázai övezetbe. Nem a hasukra ütöttek, az izraeli hadsereg sms-értesítéseket küldött erről a külföldi tudósítóknak, és a hírt a hadsereg angolnyelvű sajtótisztje, az újságíró körökben tájékozottságáról és korrektségéről ismert Jonathan Conricus alezredes is megerősítette.

Ezek után nem csoda, hogy a nagy nemzetközi lapok és hírügynökségek is tényként számoltak be az invázióról, hogy aztán néhány órán belül korrekcióra kényszerüljenek: nem indult szárazföldi invázió, a hadsereg pusztán tüzérséggel lövi az övezetet.

Conricus pénteken saját őszinte tévedésének nevezte a történteket, mondván ő értette félre a frontról érkező híreket, és adta hírül elenőrizetlenül az invázió kezdetéről szóló beszámolókat. Ám a Times szerint a héber nyelvú izraeli sajtóban teljesen más narratíva jelent meg. Eszerint az izraeli hadsereg szándékosan terjesztette el az invázió hírét, hogy ezzel harcosai mozgósítására kényszerítse a Gázai övezetet uraló terrorista csoportot, a Hamászt, könnyebb célponttá téve harcosaikat.

Az izraeli 12-es csatorna híradója szerint a "tervezett átverés" sikeres volt, a Hamász harcosait sikerrel csalták be az övezet északi részén található alagútrendszerekbe, amiket aztán 160 izraeli vadászgép bombázott porig péntek kora hajnalban. "Így lett halálos csapda az alagutakból a terroristáknak" - hangzott el a tévéadó riportjában, és más lapok is arról számoltak be, hogy a terv működött. Ezt a Times függetlenül nem tudta megerősíteni, mert Conricus egy igen feszült hangulatú háttérbeszélgetésen - melyen a Times tudósítója személyesen nem vett részt, csak egy kollégája felvételét hallotta róla, így viszont nem is ígérte meg az elhangzottak bizalmasan kezelését - arról beszélt, hogy az ő tévedése volt csupán az invázió híre.

Conricus a Timeshoz került felvétel alapján arról beszélt, hogy eszében se volt senkit átverni, vagy arra rávenni a világsajtó tudósítóit, hogy hamisan tudósítsanak. "Megértem, hogy máshogy tűnhet" - mondta, hozzátéve, hogy "őszintén szégyelli" a történteket.

Ugyanakkor azt is elismerte, hogy az izraeli szárazföldi erők tényleg megpróbálták előcsalogatni a Hamász harcosait, például szándékosan mozgattak tankalakulatokat a határon, hogy előcsalogassák a Hamász tankelhárító egységeit, és hogy az alagutakba csalogassák a fegyvereseiket. De azt kitartóan tagadta, hogy át akarta volna verni az újságírókat. Némelyik mondata mégis beismeréssel is felért. "Nem maguk voltak a célközönség. A célközönség a remélhetőleg halott terroristák voltak, akik most egy alagút alján hevernek. Az IDF [az izraeli hadsereg] olyan helyzetet akart teremteni, amiben a terroristák lemennek az alagutakba, ahol aztán bombázhatjuk őket". Ezek a mondatok azonnali tiltakozást váltottak ki több tudósítóból, akik úgy érezték, hogy a hadsereg a saját céljaira használta őket. (Via BBC, The New York Times)