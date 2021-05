Az elmúlt fél évben nem regisztráltak olyan kevés új fertőzöttet, mint ezen a héten

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Tovább javultak a járványadatok. A ma reggeli jelentés szerint

2 270-en vannak kórházban (1 083-mal kevesebben, mint egy hete)

261-en vannak lélegeztetőn (142-vel kevesebben, mint egy hete)

718 új fertőzöttet jelentettek (egy hete 1 145-öt)

61 újabb áldozata van a járványnak (múlt vasárnap 98 halálesetet jelentettek)

Ami szintén kedvező adat, hogy a - nem túl sok, 15 826 - vizsgálaton belül 5 százalék alatt volt a pozitív tesztek aránya. Ez már megfelel az Egészségügyi Világszervezet ajánlásának.

A kórházban lévők száma októberben volt a mostaninál alcsonyabb.

Lélegeztetőn januárban voltak kevesebben.

A heti halálozási adat a második hullám végének-harmadik hullám elejének a szintjére csökkent.

Az átlag még így is magas, 82 haláleset naponta. 29 175 koronavírusos beteg halálát jelentették eddig összesen.



A heti grafikonon jól látszik a javulás, minden tekintetben.

Szombaton 45 333-an kapták meg tegnap az első oltásukat. Az elmúlt hetek hétvégi számaihoz képest magas szám, most oltják a 16-17 éveseket és a Pfizerre bejelentkezőket is. De lehet időpontot foglalni Szputnyikra, Astrazenecára és a kínai védőoltásra is.

Összesen 4 600 012-an kapták meg az első oltást, közülük 2 701 789-en már a másodikat. A védőoltásra regisztráltak száma 5 millió felett van (260 ezren regisztráció nélkül kapták meg az oltást, egészségügyisek, rendvédelmisek, idősotthonok lakói).