Újabb 1,2 millió adag kínai vakcina érkezett

Szokás szerint Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be, hogy újabb adag kínai oltóanyag érkezett Magyarországra. Megint óriási adag, 1,2 millió dózis. Ezzel már 4,5 millió adagot leszállítottak a kínaiak a megrendelt 5 millióból.

Erősen kérdéses, hogy szükség lesz-e ennyire. Január végén jelentette be a kormány, hogy vesz 5 millió adag kínai vakcinát. Már az eddig leszállított 3,3 millióból is bőven maradt, bár hetek óta lehet időpontot foglalni a Sinopharmra. Most erre jött még az újabb 1,2 millió adag.

Az európai járványügyi központ legutóbbi (késleltetett) adatai szerint a kétdózisos vakcinából 1,47 millió adagot adtak be (első és második köröst összesen). Frissebb adat azért nincs, mert a magyar kormányzati koronavírus oldalon ilyen információ nincs.

Az oroszok leszállították már a két millió adagot, de a többi oltóanyagból még bőven jön. Nemcsak a kínai nem fog elfogyni nagy valósznínűséggel.

Összesen eddig 7,3 millió oltást adtak be Magyarországon, 4,6 millió első köröst, 2,7 millióan már a másodikat is megkapták.