Olaszországba a 2, Görögországba az 5, Horvátországba a 7 év alatti gyerekek utazhatnak teszt nélkül

Ahogy az várható volt, a legtöbb olyan európai országban, ahova a magyarok nyaralni járnak, az elmúlt napokban valamelyest ismét lazítottak a beutazás feltételein. Olaszországban már nem kell karanténba vonulnunk, ha van negatív tesztünk, de este 11-re ágyban kell lenni, viszont Horvátországba már akkor is beléphetünk, ha átestünk a betegségen. A gyerekeknek még meg kell magyaráznunk, miért kell feltolni egy pálcikát az orrukba, ha a tengerben akarnak lubickolni, de az EU-s vakcinaútlevél bevezetése után talán majd ezt is megússzuk.

Görögország

Május 15-ével életbe léptek a beígért beutazási szabályok: azokat, akik be vannak oltva, vagy 72 órán belül elvégzett negatív PCR-tesztet produkálnak, nem kötelezik karanténra. Az oltási igazolványt akkor fogadják el, ha legalább 14 nap telt el a második dózis beadása óta. Gyakorlatilag minden Magyarországon alkalmazott oltást elfogadnak, köztük a Szputnyikot és a kínai oltásokat is.

Az oltási igazolvány elfogadása azonban nem egyenlő azzal, hogy felmutatjuk az itthon kapott plasztikkártyát: hitelt érdemlően igazolnunk kell, hogy mindkét dózist megkaptuk és a második oltás óta eltelt 14 nap. Az igazolásnak angolul (vagy francia, német, olasz, spanyol, orosz nyelven) is tartalmaznia kell a legfontosabb információkat, köztük a beadott vakcina típusát és a beadott adagok számát. A magyar állam által kiadott védettségi igazolvány ezeket nem tartalmazza, ahogy általában a vakcináció után kiadott igazolás sem. Az országba lépéskor öt év alatti gyerekektől nem kérnek negatív tesztet.

A szabályok szerint a görögök fenntartják a jogot arra, hogy a negatív teszt vagy az igazolás bemutatása ellenére is teszteljék azt, akit valamiért kockázatosnak tartanak. Ha valaki repülőn érkezik, és pozitív tesztet produkál, azt az ilyen esetekre létrehozott karanténhotelek valamelyikébe szállítják (a görög állam költségén).

Eddig azt nem fogadták el, ha valaki átesett a betegségen, ez most változott. A konzuli szolgálat oldalán azt írják, ha az állam vagy egy hitelesített magánlaboratórium igazolását visszük, mely a fent már említett nyelvek valamelyikén is tartalmazza a legfontosabb adatokat, beléphetünk az országba. Ilyen adat a név és a megbetegedés dátuma. Az igazolás a betegségtől számított második hónaptól a kilencedikig jó.

Görögországban mindenhol kötelező a maszkviselés, a kocsiban is, ha nem egyedül utazunk az autóban. Érdemes figyelembe venni, hogy hajnali 3 és 5 között még kijárási tilalom van érvényben.

Horvátország

A konzuli szolgálat továbbra is arról ír, a két ország közötti megállapodás értelmében azok, akik érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon, teszt- és karanténkötelezettség nélkül léphetnek az országba. Azonban ez ebben a formában nem igaz: bármilyen oltást is kaptunk, a kártya mellett fel kell mutatni az oltáskor kapott dokumentumot is. Ezzel kell igazolni, hogy mindkét oltást megkaptuk, és a második dózis felvétele óta eltelt 14 nap. Ez azonban nemcsak a magyarokra vonatkozik, hanem az Európai Unió minden állampolgárára.

Korábban is írtuk, hogy a 7 év alattiak számára nem kötelező sem a teszt, sem a karantén, most azonban egyértelműsítették azt is, hogy ez mit jelent a 7-18 éves korosztály számára: azt, hogy ők csak érvényes negatív teszttel léphetnek az országba.

Ha már bejutottunk, a védettségi igazolványunkkal ugyanolyan jogok illetnek meg minket, mint a helyi, horvát védettségi igazolvány tulajdonosait.

Nyaralók Abbáziában tavaly júniusban. Fotó: DENIS LOVROVIC/AFP

Az is beutazhat, aki átesett a betegségen, ezt 180 napnál nem régebbi, de az utazás előtt legalább 11 nappal kiállított negatív PCR-teszttel vagy hitelt érdemlő orvosi igazolással bizonyíthatja.

A legtöbb országgal ellentétben annak sem kötelező tesztet csináltatnia vagy karanténba mennie, aki a beutazást megelőző hat hónapban átesett a betegségen, és az első dózist már megkapta az oltásból. Ők az első oltás utáni öt hónapig mentesülnek a tesztelés és a karantén alól.

A tesztelés szabályai változatlanok: azoknak, akiknek még nincs védettségi igazolványuk, 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk. Fontos, hogy a szerológiai teszteket a horvát hatóságok nem fogadják el, viszont elfogadják az EU által jóváhagyott antigén-alapú gyorstesztet (ezek listája ide kattintva olvasható).

Spanyolország

Spanyolországba továbbra is 72 órán belül elvégzett, negatív PCR-, TMA-teszttel léphetünk be. A teszt eredményét igazoló dokumentumnak spanyol, angol, francia vagy német nyelvűnek kell lennie (vagy kell róla hiteles fordítás).

Az oltási igazolványunk továbbra sem mozgatja a spanyol hatóságokat, nem kérnek és nem is fogadnak el erről szóló igazolást, csakis tesztet.

Olaszország

Új szabályok léptek érvénybe Olaszországban. A július végéig hatályos rendelkezések értelmében az EGT tagállamokból, így Magyarországról is 48 óránál nem régebbi, negatív PCR- vagy antigén gyorsteszttel lehet az országba lépni. Ha ilyenünk nincs, tíz napra karanténba kell vonulnunk. A két év alatti gyerekek mentesülnek a tesztkötelezettség alól.

Belépésnél kötelező bejelentkezni a tartózkodási hely szerint illetékes helyi egészségbiztosítási szervnél. Ha az ország területén belül is szeretnénk utazni, ki kell tölteni ezt a nyomtatványt és utazáskor magunknál kell tartani.

Egy férfi napozik Ostia strandján, nem messze Rómától 2021. május 8-án. Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Olaszországban továbbra is szükséghelyzet van, ez várhatóan július 31-ig érvényben is marad. Ez azt jelenti, hogy az ország régióit továbbra is színek alapján osztályozzák kockázat alapján, ezeket kéthetente felülvizsgálják. Arról, hogy melyik régióban éppen milyen korlátozások vannak, ezen a linken érdemes tájékozódni.

Továbbra is az ország teljes területén kötelező a maszkviselés, és este 10 és hajnali 5 között kijárási tilalom van érvényben. Ennek értelmében este 11-re kell hazaérni, de ezt a szabályt a hírek szerint május végétől hétről hétre enyhítik majd.

Olaszországban hétfőn ülnek össze, hogy megvitassák a legújabb szabályokat, erről még a héten döntés születik. A legnagyobb vita a kijárási tilalom körül van, illetve arról, hogyan legyenek nyitva az éttermek belső terei. A magas kockázatú országokból továbbra sem engedik a beutazást, Brazília esetében ezt egészen július 31-ig érvényben akarják tartani.

Olaszország a koronavírus-járvány által legjobban sújtott országok között van, így nagyon óvatosan enyhítenek csak a szabályokon, és a döntéseket mindig az aktuális járványügyi adatok alapján hozzák.

Viszont a turizmus húzóágazat, ezért különleges megoldásokkal próbálnak javítani a helyzeten. Ilyenek például az úgynevezett covidjáratok. Ez egy kísérleti projekt, melynek keretében olyan országokból is beutazhatnak covidra tesztelt utasok, mint az Egyesült Államok, Japán vagy Kanada. Ezek a szigorúan ellenőrzött járatok eddig két reptérre, Rómába és Milánóba érkeztek, mostantól azonban Nápolyba és Velencébe is repülnek majd.