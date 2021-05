Kínai oltással is mehetünk nyaralni, de a legtöbb európai országban még a negatív teszt a nyerő

Egyelőre várni kell az uniós védettségi igazolványra, amennyire most tudható, június végéig. A vakcinaútlevél leváltja a helyi védettségi igazolványokat, és szabadabban utazhatunk majd vele az Európai Unión belül. Addig viszont már sokan mennének nyaralni, de legalábbis lefoglalnák utazásukat.

A beutazás szabályai folyamatosan változnak, de a magyarok viszonylag simán eljuthatnak akár már májusban is kedvenc nyaralóhelyeikre. Horvátországban elvileg előny, ha van védettségi igazolásunk, de Spanyolországban ugyanolyan jogokat élvez a nem beoltott, mint a pfizeres vagy a sinopharmos. Olaszország is nagyon várja a turistákat, de ők azért örülnek, ha van egy az EU-ban is elfogadott oltásunk.

Görögország

Görögország május 15-től várja a turistákat, és azokat, akik be vannak oltva, vagy 72 órán belül elvégzett negatív PCR-tesztet produkálnak nem kötelezik karanténra. Az oltási igazolványt akkor fogadják el, ha legalább 14 nap telt el a második dózis beadása óta. Gyakorlatilag minden oltást elfogadnak, köztük a Szputnyikot és a kínai oltásokat is. Azt azonban nem fogadják el, ha valaki arról szóló igazolással érkezik, hogy átesett a betegségen.



Az oltási igazolványt viszont csak akkor fogadják el, ha a második oltás óta eltelt 14 nap, és az igazolásnak angolul is tartalmaznia kell a legfontosabb információkat, köztük a beadott vakcina típusát és a beadott adagok számát. A magyar állam által kiadott védettségi igazolvány ezeket nem tartalmazza, ahogy általában a vakcináció után kiadott igazolás sem.

A görögök arra is készülnek, hogy az ország belépési pontjain véletlenszerűen tesztelik a beutazókat az innovatív EVA-rendszer segítségével, ami segít kiszűrni azokat a turistákat, akiket valószínűleg érdemes letesztelni. A tavalyi évvel ellentétben idén gyorstesztek is rendelkezésre állnak, hogy bármikor kéznél legyenek, ha szükség van rá, és ún. karanténhotelekkel is készülnek arra az esetre, ha valakiket azonnal el kell különíteni.

Olaszország

Mario Draghi, Olaszország miniszterelnöke május 4-én jelentette be, hogy hamarosan, május közepétől szeretettel várják a turistákat. Május 15-ig azonban akkor is karanténba kell vonulnunk, ha negatív PCR-tesztet vagy igazolást tudunk bemutatni arról, hogy be vagyunk oltva egy az Európai Unióban engedélyezett vakcinával, vagy hogy átestünk a betegségen.

Olaszországban is nagyon várják az Európai Unió koronavírus elleni védettségi igazolványát, de a tervek szerint addig is bevezetik a saját, nemzeti védettségi okmányukat, mellyel saját állampolgáraik és a beutazók is szabadon, karanténkötelezettség nélkül mozoghatnak az országban.



Utasok érkeznek Szardíniába, a főváros, Cagliari repterére 2021. március 15-én. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Draghi nagyon sürgeti az egységes európai zöldigazolvány bevezetését, és a turisztikai miniszterek május eleji, G20-as találkozóján azt kérte, azt terjesszék ki Európán kívüli, de biztonságos országok turistáira is. Nem véletlenül szeretné: Olaszország rengeteg pénztől esik el, ha nem fogadhatnak brit és amerikai turistákat.

Bár konkrét dátum még mindig nincs a nyitásra, a jelenlegi szabályok május 15-én lejárnak, így sokan arra számítanak, Olaszország onnan fogva megnyitja kapuit a turisták előtt, de legalábbis néhány ország utasai számára.

Luigi Di Maio külügyminiszter azt mondta, a kormány fontolgatja, hogy júniustól az amerikai látogatók számára sem teszik kötelezővé a karantént. Azt, hogy melyik országokat tartják elég biztonságosnak ahhoz, hogy karantén nélkül (de oltási igazolással vagy negatív teszttel) látogathassanak Olaszországba, várhatóan május 15-én hozzák nyilvánosságra.



Horvátország

A legtöbb magyart az érdekli persze a legjobban, érdemes-e lefoglalnia a nyaralását Horvátországba.

Bár egy héttel ezelőtt Szijjártó Péter bejelentette, hogy Szerbia és Montenegró után Horvátországgal is megállapodtak abban, hogy kölcsönösen elfogadják egymás védettségi igazolványát, szerdán arról írtak a konzuli szolgálat oldalán, hogy

a beutazóknak fel kell mutatniuk a védettséget igazoló plasztikkártya mellett a papír alapú oltási igazolványt is, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. Beutazni csak akkor lehet, ha eltelt legalább 14 nap a második oltás óta.

Horvátországba a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint azok a magyarok is beléphetnek, akiknek még nincs védettségi igazolványuk, ha 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztet tudnak felmutatni. Fontos, hogy a szerológiai teszteket a a horvát hatóságok nem fogadják el, viszont elfogadják az EU által jóváhagyott antigén-alapú gyorstesztet (ezek listája ide kattintva olvasható).

A tesztet - saját költségen - a határátlépés után is el lehet végeztetni, de az eredmény megérkezéséig karanténban kell maradni. Azokat is beengedik, akik hitelt érdemlő orvosi igazolást tudnak felmutatni arról, hogy korábban átestek a koronavírus okozta betegségen. A hét év alatti gyerekeket nem kell tesztelni, ha a szüleikkel vagy felnőtt kísérővel utaznak, akik egyébként megfelelnek a beutazás szabályainak.

Spanyolország

Jelen pillanatban nem sokra megyünk az oltásunkkal Spanyolországban, de attól még beutazhatunk. A magyarok - és minden olyan beutazó, aki kockázatosnak ítélt országból érkezik - 72 órán belül elvégzett, negatív PCR-, TMA-teszttel léphet az országba. A teszt eredményét igazoló dokumentumnak spanyol, angol, francia vagy német nyelvűnek kell lennie (vagy kell róla hiteles fordítás). A hat év alatti gyerekektől nem kérnek tesztet.

Egy nő San Sebastianban, a La Concha strandon sétál 2021. május 9-én Fotó: ANDER GILLENEA/AFP