Érkezik a következő csapadékzóna

Érkezik az utánpótlás, szerdán és csütörtökön is esni fog, írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerdán a Dunántúlon egész nap borult lesz az ég, keletebbre eleinte még lehet akár több órás napsütés is, de napközben arrafelé is megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is lehetnek.

A legtöbb eső a Dél-Dunántúlon várható, írják. Vas megyétől Baranyáig a napi csapadék mennyisége területi átlagban 20 mm felett alakulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, keleten lesz az enyhébb, délnyugaton a hűvösebb idő.