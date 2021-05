Még tart a Pfizer-hatás, felpörgött az oltási kampány

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Rendszeresen elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Rendesen felpörgette a múlt hét elején megtorpanni látszó oltási kampányt, hogy a múlt csütörtök óta már a Pfizer vakcinájára is jelentkezhetnek az oltásra regisztráltak. Hétfőn így több mint 75 ezren kapták meg a védőoltás első dózisát, ennél többen április vége óta nem kaptak oltást.

A járvány több más iránymutató adata is kedvezően alakul. Hétfőn csak 382 új fertőzöttet azonosítottak, ennél kevesebbet utoljára a második hullám legeslegelején - hónapokkal azelőtt, hogy a kormány bármilyen járványügyi intézkedést hozott volna-, szeptember 3-án regisztráltak. Igaz ugyan, hogy a kevés fertőzöttet rendkívül kevés, alig több mint hétezer teszttel szűrték ki, de a tesztek pozitivaránya így is alig haladja meg a WHO által ajánlott 5 százalékot.

Tovább csökkent a kórházi ápolásra és gépi lélegeztetésre szorulók száma is, ami nagy könnyebbséget jelent az egészségügyi ellátórendszernek.

Az Operatív Törzs napi tájékoztatójában külön kiemelte, hogy a kórházi oltópontokon immár folyamatosan lehet jelentkezni a Sinopharm vakcinájára, amiből vasárnap újabb 1,2 millió adag érkezett, így bőven van belőle raktáron. A háziorvosok is folytatják az oltási kampányt, ők a kínai mellett a Janssen egyadagos és a Moderna mRNS-alapú védőoltásával oltanak.