Egy friss tanulmány szerint az AstraZeneca vakcinája hatékony harmadik, emlékeztető oltásnak

Jó hír, hogy egy, a Financial Times által ismertetett brit kísérletsorozat eredményei szerint az AstraZeneca covid-vakcinája harmadik, emlékeztető oltásként használva is megfelelő immunválaszt vált ki az emberi szervezetből.

Ez a vakcina élő, az emberi szervezetre egyébként ártalmatlan adenovírusba csomagolva juttatja be a hatóanyagot a sejtekbe. Hasonló elven működik például az orosz Szputnyik is. A kettő között annyi a különbség, hogy az AstraZeneca első, második és esetleges harmadik adagjához is ugyanazt az adenovírust használják.

A tudósok egy része attól tartott, hogy ha ugyanazzal találkozik újra a szervezet, akkor immunissá válik a hordozóanyagra, így a vakcina hatástalanná válhat. A friss eredmények ezt a félelmet cáfolják. A kísérletek azt mutatták, hogy bár az immunrendszerünk tényleg reagál az adenovírusra is, a koronavírus tüskefehérjéjére annál sokkal erősebben, így az AstraZeneca harmadjára beadva is a remélt immunválaszt váltja ki, vagyis beindítja az ellenanyagtermelést.

A friss kutatás egyik ismerője azt nyilatkozta a Financial Times-nak, hogy az emlékeztető oltás olyan heves ellenanyagtermelést indít be, ami hatékony szinte az összes vírusvariáns ellen.

A téma azért különösen fontos, mert amint csökkenni kezd a lakosság beoltott részének ellenanyagszintje, a védettséget a jövőben várhatóan ilyen emlékeztető oltásokkal fogják fenntartani. Ha bebizonyosodik, hogy az adenovírust használó vakcinák is alkalmasak erre a célra, az nemcsak a gyártóknak, de az egész világnak nagy könnyebbséget jelent.