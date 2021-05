Malawiban elégetnek 19000 AstraZeneca-vakcinát, hogy nőjön a bizalom az oltási program iránt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Rendszeresen elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az egészségügyi hatóságok 19610 lejárt szavatosságú AstraZeneca-vakcinát égettek el Malawiban, abban bízva, hogy így majd nőni fog a közbizalom az oltásokkal kapcsolatban, írja a BBC.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban azt javasolta az országoknak, hogy ne tegyenek ilyesmit, de mostanra meggondolták magukat. Malawiban lassan halad az oltási kampány, és a hatóságok abban bíznak, hogy ez segít majd fellendíteni a dolgokat.

Orvosi stáb Malawiban Fotó: AMOS GUMULIRA/AFP

Malawi március 26-án kapott 102 ezer dózis AstraZeneca-vakcinát az Afrikai Uniótól, és a vakcinák közel 80 százalékát használták el. De a vakcinákon van egy szavatossági dátum, mely szerint április 13-án lejárnak, azaz addig el kellett volna használni őket. Ezért a hatóságok úgy döntöttek, hogy nyilvános esemény keretében semmisítik meg a nem használt vakcinákat, hogy ezzel növeljék a bizalmat az oltási kampány iránt, mert a közelmúltban már elkezdtek felbukkanni álhírek arról, hogy az embereket lejárt szavatosságú vakcinákkal oltják.

Az ország tisztifőorvosa, Charles Mwansambo közölte azt is, hogy ha nem égetnék el a vakcinákat, akkor lennének, akik azt gondolnák, hogy még mindig használják ezeket. Elmondta a BBC-nek azt is, hogy az egész procedúra amúgy csak formalitás, mivel az oltóanyagokat már korábban elpusztították. Szerdán ennek ellenére az egészségügyi miniszter, Khumbize Chiponda is megjelent az égetési eseményen.

A WHO korábban azt tanácsolta az afrikai országoknak, hogy ne semmisítsék meg a lejárt szavatosságú vakcinákat, amíg ki nem derül, hogy lehet-e biztonságosan használni a lejárati dátum után is, de most már inkább azt javasolják, hogy ha a gyártó tett rá szavatossági dátumot, akkor azután semmisítsék meg őket.

Mint a BBC megjegyzi, vannak már vakcinatípusok, melyeket a gyártó 36 hónapos szavatossággal gyárt. Az egyik komoly kihívás a vakcinákkal kapcsolatban, hogy még kevesebb mint egy éve használják csak ezeket, ezért sok fontos információt még mindig nem tudni azzal kapcsolatban, hogy az idő előrehaladtával hogyan alakul a hatékonyságuk.