Müller Cecília egy Orbán Viktor-interjú linkjét küldte vissza Szél Bernadett közérdekű adatigénylésre

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő az oldalán számolt be arról, hogy közérdekű adatigényléssel fordult az országos tisztifőorvoshoz. Arra volt kíváncsi, hogy Magyarországon kik számítanak koronavírus-halálozási esetnek, milyen kritériumok alapján sorolnak valakit a koronavírus áldozatai közé.

Müller Cecília

Müller azonban válaszában nem szakmai definíciókkal jött, hanem Orbán Viktorral a Kossuth Rádió készült egyik interjú linkjét küldte el. Mint Szél írja, ebben az interjúban egyetlen kapcsolódó mondatot talált. A miniszterelnök egy ponton arról beszél, hogy „Valaki csak azokat veszi föl, akik közvetlenül a COVID miatt haltak meg, van, aki – mint például Magyarország – mindenkit bekönyvel, aki egyébként fertőzött volt, még ha nem is a COVID-tól halt meg, ezért nehéz összevetéseket csinálni.”

Szél szerint eleve abszurd, hogy egy szakmai kérdésre a szakember szakmai válasz helyett Orbán Viktort idéz, és ráadásul ez a mondat minden, csak nem definíció:

„A WHO kifejezetten hangsúlyozza, hogy azokat ne vegyék be a statisztikába, akik teljesen függetlenül a fertőzéstől, pl. autóbalesetben haltak meg. Világos. Csakhogy Orbán Viktor 'definíciójából' sem az nem derül ki, hogy Magyarország a WHO javaslata ellenére vajon mindenkit belevesz-e a statisztikába, aki fertőzött és elhunyt, esetleg ennél azért szűkebb a kör és csak azokat, akik bár nem a fertőzésbe, de attól nem is függetlenül haltak meg. Azt sem határozta meg, hogy ki számít egyáltalán fertőzöttnek (akinek x napja lett pozitív a tesztje, vagy aki még nem került a gyógyultak statisztikájába). Tényleg őrület kategória, hogy miközben más országokban a központi koronavírus oldalon közlik a COVID-haláleset definícióját, Magyarországon a miniszterelnök diffúz propaganda-interjúja számít a hivatalos forrásnak.” – írja Szél, aki arra is rákérdezett az országos tisztifőorvosnál, hány olyan haláleset volt eddig Magyarországon, akiknél a fertőzés kísérőbetegség volt, de nem ez volt az elsődleges halálok.

Erre Müller azt válaszolta, „nem minősül adatkezelőnek”, ami Szél szerint érdekes, mert ő úgy emlékszik, Müller Cecília korábban arról beszélt, hogy tragikus módon egy nyolc hónapos koronavírusos csecsemő is elhunyt, de halálát nem a vírus, hanem Meningococcus megbetegedés okozta, és ha erről volt információja a tisztifőorvosnak, kellett volna, hogy legyen adata mindazokról, akiknél a koronavírus kizárólag kísérőbetegségként került rögzítésre.

Szél a bejegyzése végén arról ír, hogy az Orbán-féle propagandalink elküldését végtelenül szánalmasnak találja, és ez nyílt beismerése szerinte a teljes szakmaiatlanságnak.

Arról, hogy a járvány hullámai során hogyan alakult a kormányzati kommunikáció a halálozások alakulásáról, nemrég hosszabban is írtunk.