Gázai konfliktus: az arabok elkezdtek tűzszünetről beszélni

A Hamász nevű gázai terrorszervezet egyik vezetője, és az egyiptomi kormány illetékese is arról nyilatkoztak, hogy közel a tűzszünet a palesztin terület és Izrael között. Ugyanakkor az izraeli kormány ezt nem erősítette meg, és csütörtök hajnalban is folytatódtak a bombázások és a rakétázások is.

A tűzszünetet egyiptomi beszámolók szerint közvetítőkön keresztül készíti elő az izraeli kormány és a Hamász, és a legfontosabb alapelvekben állítólag már megegyeztek, bár maradt még tisztázni való is.

Francia javaslatra az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé került egy tervezet, ami tűzszünetre szólította volna fel mindkét oldalt, ezt azonban az USA levetette a napirendről, mondván csak nehezítené a megállapodást.

Joe Biden amerikai elnök a konfliktus kirobbanása óta negyedszer is beszélt telefonon az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahuval szerdán, a konfliktus csillapításának lehetőségeit vizsgálták. Az izraeli kormány a nyilatkozataiban egyelőre ahhoz tartja magát, hogy addig nem lehetséges a béke, amíg nem látják biztosítva polgáraik biztonságát.

Bombázás után. Fotó: OMER ENSAR/Anadolu Agency via AFP

Ahogy lassan két hete minden nap, Izrael továbbra is légicsapásokkal sújtja Gázát, míg onnan a Hamász rakétákat lő ki izraeli városokra. A konfliktusnak már 227 gázai és 12 izraeli halálos áldozata van, sok a sebesült is. Az izraeli kormány szerint a palesztin áldozatok több mint a fele a Hamász katonája volt. (BBC)