Kifizették a zsarolókat, mert elfogyott volna a benzin Amerikában

A Colonial Pipeline nevű cég vezetője elismerte, hogy 4,4 millió dollárt fizetett a DarkSide nevű hackercsoportnak, hogy szedje le a vírust az olajvezetékükről.

A Colonial Pipeline egy 8900 kilométer hosszú olajvezeték, amin naponta 2,5 millió hordó üzemanyag megy Texasból New Jerseybe, benzinnel, dízellel és kerozinnal ellátva útközben az USA keleti oldalát.

A vezeték működését irányító szoftver május 7-én állt le, amikor hackerek zsarolóvírust szabadítottak rá. Joseph Blount, a cég vezetője, most ismerte csak el, hogy még aznap jóváhagyta a hackerek kifizetését, és 4,4 millió dollárt (kb. 1,2 milliárd forintot) utalt át a cég a DarkSide (Sötét Oldal) néven megbúvó zsarolóknak.

Blount azt mondta, hogy nagyon nehéz döntés volt engedni a zsarolásnak, de az üzemzavar már így is ellátási problémákat okozott több államban is, és a cég által meghallgatott szakértők is azt javasolták, hogy fizessen.

A Colonial Pipeline egyik texasi telephelye Fotó: FRANCOIS PICARD/AFP

Bitcoinban utalták el a pénzt, és ennek nyomán fel is oldották a szoftveres zárlatot, bár ettől még nem lehetett azonnal újraindítani a vezetéket. A vezetékes cég összesen több tízmillió dollár kárt szenvedett el a támadás miatt, a váltságdíj töredéke volt a bukásnak.

A zsarolásról korábban itt írtunk részletesen.

A DarkSide azt állítja magáról, hogy ők szimplán csak bűnözők, nincs mögöttük kormány, és politikai céljaik se voltak a támadással. Ugyanakkor Oroszországot vagy Észak-Koreát is sejtették egyes elemzők a támadás mögött. (BBC)