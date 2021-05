100 ezer beoltottra vagyunk attól, hogy maszk nélkül sétálhassunk el a parkolóautomatáig

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Rendszeresen elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

4 898 866-an kapták meg eddig az első oltásukat. A mostani ütemben vasárnap vagy hétfőn érhetjük el az 5 millió beoltottat, ami után újabb lazítások lépnek életbe: egyebek között megszűnik a kijárási tilalom, nem kell közterületen maszkot hordani, és nem lesz ingyenes a parkolás.



Az, hogy lehet Pfizerre is időpontot foglalni, láthatóan megdobta az oltások számát, de már ezt az oltóanyagot sem kapkodták el órákon belül. A szerdán meghirdetett 200 ezres keret felét foglalták be másnap délig. 2 886 292-en kapták meg eddig a második oltásukat is.

5,1 millió körül van a regisztráltak száma (pontosan nem tudni, mert nem árulják el). Miután 260 ezer embert regisztráció nélkül oltottak, és 4,9 millió beoltottnál járunk, így félmillió körül lehet azoknak a száma, akik regisztráltak, de nem oltatták még be magukat. A vakcinakínálat bőséges, Pfizerre, Szputnyikra, Sinopharmra és AstraZenecára lehet időpontot foglalni, oltanak még Modernával és Janssennel is.

657 új fertőzötteket regisztráltak.

10 631 teszttel találtak ennyi új fertőzöttet. Az összes vizsgálaton belül a pozitívak aránya 6 százalék, valamivel magasabb, mint az elmúlt napokban



A kórházban lévők száma tovább csökkent (1645).

Kevesebben vannak lélegeztetőn is, 195-en.

Az elhunytak száma 47-tel nőtt, összesen 29 427 Covid-fertőzött hunyt el hivatalosan Magyarországon. A hétnapos mozgóátlag október legvégén volt ennél alacsonyabb.