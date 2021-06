Drogdílert húzott le 120 millió forintra a volt megasztáros Fekete Dávid

Május elején derült ki, hogy közokirat-hamisítással és vagyon elleni bűncselekményekkel gyanúsítják a volt megasztáros Fekete Dávidot, kedden pedig újabb részleteket árult el az azóta is előzetes letartóztatásban lévő férfi ügyéről a Blikk.

Fekete Dávid

A lap úgy tudja, hogy Fekete egy jelenleg is börtönben lévő ismert drogdílert húzott le 120 millió forinttal. A Hit Gyülekezetével is jó kapcsolatot ápoló férfi egy győri autókereskedést tartott fenn, és a Blikk cikke szerint 2018-ban hirtelen rengeteg új autó jelent meg a telephelyén. Kiderült, hogy Fekete 120 millió forintot kért kölcsön egy drogkereskedelemért elítélt, ismert alaktól, akinek a Felvidéken és egy határközeli magyar városban is volt szórakozóhelye.

A lap információi szerint Fekete a pénzt autókra költötte, de a kölcsönt nem tudta visszafizetni. A cikk szerint a férfi több károsultjának is arról panaszkodott, hogy veszélyes fenyegetéseket kapott, egyikük arról mesélt a lapnak, hogy Fekete elmondása szerint egyszer fényes nappal kapták el, zsákot húztak a fejére, és elvitték egy erdőbe, hogy ráijesszenek.

Nem a börtönben ülő drogkereskedő volt az egyetlen, akinek Fekete tartozott, folyamatosan tologatta a hiteleket, volt, hogy több tucatnyi embernek lógott komolyabb összeggel, de arra mindig figyelt, ki az a pár ember, akinek nem szabad hosszabb ideig tartoznia. Így is rendszeresek voltak a fenyegetések, elmondása szerint Budapesten volt, hogy fegyvert fogtak a fejéhez.

Fekete ismerőse arról beszélt a Blikknek, hogy a volt megasztáros a börtönben sem lehet majd igazán nyugodt, de az lehet, hogy előzetes letartóztatásban most nagyobb biztonságban van, mintha szabadon lenne. A férfit május elején 30 napra helyezték előzetes letartóztatásba, a győri ügyészség 100 milliós csalással és sikkasztással gyanúsítja. További sorsáról hamarosan dönt a győri bíróság.