A nyáron elkezdődik a Blaha Lujza tér felújítása

A közbeszerzési eljárás nyertese, a STR Mély- és Magasépítő Kft. aláírta a BKK-val a szerződést, így a nyáron elkezdődhet a Blaha Lujza tér felújítása – közölte a BKK.

„Vakvezető taktilis sávokat alakítanak ki, korszerű közművezetékeket fektetnek le, illetve az aluljáró kívülről történő födémszigetelése és a fölötte lévő útpálya burkolata is megújul. A beruházás legfőbb célja, hogy egy igényes karakterű köztér jöjjön létre, amely egyszerre betölti csomóponti szerepét, és találkozóhellyé is válik, illetve a tér minden használójának, köztük az átutazóknak is kellemes, zöld környezetet biztosít” – írja a BKK.

A nyertes kivitelező várhatóan július elején veszi át a munkaterületet, a BKK közli majd, milyen változások lesznek a közösségi közlekedésben.

A felújítás bruttó 3 468 131 000 forintos forrását a Fővárosi Önkormányzat és a kormány biztosítja. A forrás kormányzati részét (1 milliárd forint) csak 2021 végéig lehet felhasználni, így várhatóan 2021 decemberében részműszaki átadásokra kerülhet sor. A teljes felújítás 1,5 évig tarthat.