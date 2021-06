Egy jelentés szerint Kína arra játszik, hogy lecsökkentse az ujgur születések számát

A kínai születési szabályozás miatt 2,6-4,5 millióval kevesebb gyerek születhet az ujguruk és más etnikai kisebbségek között 20 éven belül Hszincsiang déli részén. Így pedig többségbe kerül a han kínai népcsoport, olvasható egy német kutató jelentésében, amit a Reutersnek juttattak el.

A jelentést Adrian Zenz készítette, ami az első kutatás az ujgurok és más etnikai kisebbségek elleni állami intézkedések hosszútávú hatásairól. Ebbe beletartozik a születésszabályozás, a kitelepítések és az internáló táborok.

A régióban már a hivatalos központi adatok szerint is látszódott, hogy 2017 és 2019 között 47,8 százalékkal csökkent az ujgur születések száma. De a hivatalos születési adatok, a demográfiai előrejelzések és a kínai tudósok és tisztviselők által javasolt etnikai arányok elemzése alapján Zenz becslései szerint a jelenlegi 8,4 százalékról mintegy 25 százalékra fog növekedni a Hinjiang déli részén élő han kínai népesség.

Ezt viszont Kína csak úgy tudja elérni, ha drasztikusan lecsökkenti az ujguruk és más muszlim etnikai kisebbségek születésszámát. Kína persze tagadja, hogy népirtást követne el, ahogy azt is, hogy csökkenne az ujgur népességszám a régióban.

A kutatás azonban megállapította, hogy Hszincsian ujgur népessége 2040-re valahol 8,6-10,5 millió ember között lesz a születésszabályozás miatt, míg a hivatalos adatok azt állítják, hogy 13,14 millió lesz az ujgur népesség a régióban. A jelenlegi szám 9,47 millió.

Az ujgur születésszabályozás ráadásul most látványosan különbözik a kínai születésszabályozástól, hiszen Kínában nemrég engedélyezték, hogy egy családban 3 gyerek is lehessen. Ez a szabály azonban nem említi meg, hogy a kisebbségekre is vonatkozna, így náluk marad a kétgyerekes korlátozás.

A kínaiaknak ráadásul a születési kvóta túllépéséért csak pénzbírság jár, a muszlimokat viszont ugyanezért letartóztatják. Emellett arról is több hír érkezett, hogy a szabályok betartása érdekében házaspárokat választanak szét, sterilizáló eljárásokat és abortuszokat hajtanak végre. A Kínai Kommunista Párt tagadja ezt.

Zenz adataiból azonban az látszik, hogy míg az etnikai kisebbségek között 2019-ben 50,1 százalékkal esett vissza a születések száma, addig a kínai hanok által lakta megyékben a csökkenés csak 19,7 százalék volt.

Ezzel együtt több dokumentum is bizonyítja, hogy a kommunista párt által alkalmazott kutatók többször is felhívják arra a figyelmet, hogy az ujgur születések száma veszélyezteti a társadalom stabilitását, és kevesellik a han népességszámot a régióban. A hszincsiangi egyetem egyik professzora 2015-ban például egy olyan kijelentést is tett, hogy a régióban véget kell vetni az ujgurok dominanciájának. (Reuters)