123 napig bírta együtt az összebilincselt ukrán szerelmespár

A koronavírus-járvány alatti hónapokat sok pár töltötte gyakorlatilag összezárva, ami sok kapcsolatnak új kihívásokat jelentett. Egy ukrán szerelmespár viszont úgy döntött, a közös karanténozás nem elég: egymáshoz fogják láncolni magukat. A Harkov városában élő Alekszandr és Viktoria Bálint-napon bilincselték össze magukat, állításuk szerint azért, hogy ezzel megmentsék a kapcsolatukat. Korábban elég viharos volt a szerelmük, állandóan szakítottak, majd újra összejöttek, de véget akartak vetni ennek az örök körforgásnak, és erre ez tűnt a legjobb (és a leginkább instázható) megoldásnak.

Nos, 123 nappal az összebilincselés után tényleg sikerült a körforgásnak véget vetni, ugyanis úgy döntöttek, levágják a bilincset, és végleg szétmennek. A négy hónapos kísérletet persze az ukrán média is végig követte, így a szabadulási ceremóniájukat is közvetítette a tévé. Viktoria azt mondta, a 123 nap teljes összezártság komoly lecke volt neki és barátjának is, és azt reméli, hogy más más ukrán párok is tanulnak az ő emberkísérletükből.

Hogy mit? Alapvetően azt, hogy nem túl jó ötlet összebilincselni magad a szerelmeddel. Viktoria azt mondta, hogy Alekszandr sokkal kevesebbet foglalkozott vele úgy, hogy tényleg állandóan együtt voltak, és a személyes tér hiánya is nagyon zavarta őt egy idő után. Hozzá kell tenni, hogy az összebilincselés Alekszandr ötlete volt, Viktoria először nem is akart belemenni. A fiú is rájött az összezártság alatt, hogy nincsenek egy hullámhosszon barátnőjével, így jobb, ha mindenki megy tovább a maga útján, bilincstelen csuklóval. (Guardian)