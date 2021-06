22,5 év börtönre ítélték George Floyd gyilkosát

”Szeretném kifejezni a részvétemet a Floyd családnak. A jövőben olyan információk fognak kiderülni majd, amelyek remélem békét adnak a lelküknek” - mondta az utolsó szó jogán Derek Chauvin. Ő az a rendőr, aki csaknem 10 percig térdelt George Floyd nyakán, mielőtt meghalt a fekete férfi. A több kamerával is rögzített eset tüntetések tömegét váltotta ki.

Hogy mire gondolt Chauvin a beszédében, azt nem tudni, azt azonban igen, hogy végül 22,5 év letöltendő börtönbüntetést kapott a gyilkosságért.

Derek Chauvin az ítélethirdetéskor Fotó: ALEX LEDERMAN/AFP

Az, hogy Chauvin egyáltalán felszólalt az ítélethirdetés előtt, önmagában is meglepő volt. Bármit mondjon is, azt fel lehet használni ellene egy polgári perben, amit az áldozat, George Floyd hozzátartozói indíthatnak ellene. Így az nem meglepő, hogy csak a részvétét fejezte ki, de a sajnálatát nem, hiszen azt bűnössége elismeréseként értékelhetnék egy polgári perben.

Chauvint a büntetőperében döntő esküdtek már április 20-án, egyhangúlag bűnösnek találták mindhárom vádpontban, amit az ügyészek felhoztak ellene. Döntésük alapján az ügyészek 30 év börtön kiszabását indítványozták. Ilyen esetben amúgy 40 év lett volna a kiszabható maximum, de a jogi szakértők már a bíró mai döntése előtt is a 22,5 éves büntetést tartották reálisnak. (Via The New York Times)