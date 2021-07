Vádat emeltek egy férfi ellen, aki egy 13 éves lánynak szexért cserébe engedte meg, hogy használja a lakását

A Siófoki Járási Ügyészség gyermekprostitúció kihasználásának bűntette és szexuális visszaélés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki ellenszolgáltatásért cserébe létesített szexuális kapcsolatot egy 13 éves lánnyal.

Az 52 éves férfi büntetett előéletű, korábban már elítélték hasonló jellegű bűncselekmények miatt. A férfi 2020 nyarán több kiskorúval is megismerkedett, akiket ezt követően a siófoki lakásában gyakran vendégül látott. Az egyik alkalommal a vádlott felajánlotta a sértettnek, hogy ha vele szexuális kapcsolatot létesít, akkor utána a lány a lakásába másokat is felvihet.

A megállapodásuknak megfelelően a férfi – aki tudatában volt, hogy a sértett ekkor még nem töltötte be a tizennegyedik életévét – több alkalommal is közösült a fiatal lánnyal, aki cserébe később a vádlott lakásán más személlyel is végezhetett szexuális cselekményeket. A sértett végül 2020 szeptemberében feljelentette a férfit, akit a siófoki nyomozók rövid időn belül azonosítottak és elfogtak.

Az ügyészség az azóta is letartóztatásban lévő, különös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben 12 év börtönbüntetés kiszabását indítványozta, abban az esetben, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

Emellett az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság a vádlottat véglegesen tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.