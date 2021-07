A pusztító brazil szárazság miatt drágulhat idén a kávé

Az elmúlt időszakban nagyot drágult a kávé, csak ezt a fogyasztók még nem tapasztalták meg: Brazíliában közel 100 éve nem volt annyira súlyos szárazság, mint amit idén tapasztaltak, emiatt pedig a kávébabpiacon hiány alakult ki.

A Financial Times cikke szerint New Yorkban az arabica kávébab spekulációs árfolyama négy és fél éves csúcson is állt, ami 70 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest. Azóta ugyan az árfolyam kicsit lejjebb csúszott, de még mindig jelentős az áremelkedés a tavalyi évhez képest.

Fotó: IGOR DO VALE/NurPhoto via AFP

A lapnak nyilatkozó szakértők szerint a pusztító brazíliai szárazság nagyon megviselte az ültetvényeket. Ezek az áremelkedések nem jelennek meg azonnal a fogyasztói árakban, mivel a nagy kávéfeldolgozók jellemzően 3-9 hónapra előre lekötött szerződésekkel dolgoznak, hogy védve legyenek az áringadozásoktól, és a koronavírussal kapcsolatos lezárások miatt vélhetően a kávé iránti globális kereslet is visszaeshetett kicsit, hiszen sok helyen zárva voltak az éttermek és a kávézók, így rendelkezhetnek még némi tartalékkal is.

Ám ha a most hatályos megállapodások lejárnak, a feldolgozók csak jóval magasabb áron tudnak majd kávébabot venni. És a különbségnek egy részét valószínűleg a vásárlókra fogják áthárítani. Elemzések szerint az év második felében jelenhetnek majd meg a drágább kávék a boltokban, illetve a kávézókban.

A német Tchibo már jelezte, hogy júliustól árat fog emelni, és ugyanígy egy ismert amerikai kereskedő, a JM Smucker is közölte, hogy több kávémárkájuk árát hamarosan növelni fogják. Vannak ugyanakkor márkák, illetve kávézóláncok, ahol egyelőre kivárnak a döntéssel. Többek között arra kíváncsiak, hogy vissza fog-e állni az igény a kávé iránt a lezárások előtti szintre.

Egy brazil elemző, Carlos Mera hangsúlyozta, hogy bár az idei termés katasztrofális, de tavaly jó éve volt a brazil ültetvényeknek, ezért lehetnek még bőven készletek a raktárakban. Ezért kávéhiányra nem kell számítani, de a drágulás ettől még bekövetkezhet. Mellé jön még problémaként a teherhajózás terén tapasztalt sok nehézség, ami miatt még lassabb és körülményesebb lett a globális kávéfeldolgozás.