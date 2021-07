Budapesten 60 százalékos az oltottság, Borsodban és Szolnok megyében nem éri el az 50-et

„Miért ne lehetne ezt tudni?” - kérdezett vissza Gulyás Gergely miniszter a múlt heti kormányinfón, amikor arra voltunk kíváncsiak, miért nem ismerhetjük meg az oltottsági adatokat területi bontásban. Mint kiderült, ő már egy hónapja találkozott az adatokkal, amikről a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azt írta nekünk, nem állnak rendelkezésre. Végül hétfőn megkaptuk a megyei számokat a Miniszterelnökségtől, ebben a formában:

Fotó: Miniszterelnökség

Az oltottsági arány egyedül Budapesten haladja meg a 60 százalékot, miközben Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod megyében az 50-et sem éri el. Ahogy sejthető volt, az ország jobb helyzetben levő, nyugati felén magasabbak a számok, Vasban, Fejérben és Pest megyében is 58 százalék körül van. Keleten Heves és Csongrád-Csanád lóg ki felfelé 54-55 százalékkal.

Érdekes lenne látni, hogy alakulnak ezek az arányok járási vagy akár települési szinten. Valószínűleg egy-egy megyén belül is vannak eltérések, egész más lehet a helyzet Miskolcon és Debrecenben, mint a megyeszékhelyektől távolabbi, kisebb falvakban. Ahogy korábban az NNK-t, most a Miniszterelnökséget is hiába kértük, hogy küldjenek részletesebb adatokat.

„Szívesen segítünk abban, hogy ha önök adatokat kérnek, és ez nem megy, és léteznek ilyen adatok, akkor hozzájuthassanak” - mondta Gulyás. Amikor jeleztük, hogy a részletes halálozási statisztikákat vagy a kórházi adatokat is hiába kérjük az állami hivataloktól, annyit mondott: „Jó cserkész, ahol tud, segít”.

Az utóbbi hetekben lelassult az oltási tempó, most már naponta átlagosan kevesebb mint ötezren kapják meg az első adagot. Mostanáig a teljes népesség 57 százaléka kapott oltást, és bár sokáig második helyen álltunk Európában, egyre többen hagynak le minket. Mostanra Hollandia, Dánia, Belgium és Finnország is 60 százalék felett jár.

Gulyás azt mondta, az idősek oltottsági arányán szeretnének javítani, ezért a háziorvosok orvostanhallgatókkal közösen, személyesen fogják felkeresni az oltatlan pácienseket. Az európai járványügyi központ adatai szerint a 80 év felettieknek eddig 74 százalékát oltották be. A 70-79 évesek közt ez 85 százalék, a 60-69 éveseknél pedig 76 százalék.

