Rekordot döntött a koronavírus-fertőzöttek napi száma Cipruson

Az elmúlt 24 órában 1081 új fertőzöttet azonosítottak a szigetországban – derült ki a nicosiai egészségügyi minisztérium adataiból. A járvány 2020 márciusi kitörése óta nem regisztráltak ennyi esetet egy napon.

Kedden két halálos áldozatot is követelt a vírus a szigeten, így az elhunytak száma 382-re emelkedett. A májustól június közepéig terjedő nyugalmas időszakot követően a fertőzöttek száma meredeken emelkedni kezdett a koronavírus jóval fertőzőbb delta variánsának elterjedése miatt. A ciprusi hatóságok decembertől kiterjedt és ingyenes gyorstesztelést vezettek be, aminek köszönhetően naponta akár több mint 60 ezer szűrővizsgálatot is elvégeznek. Az 1,2 millió lakosú országban eddig 85 104 fertőzöttet azonosítottak. (MTI)