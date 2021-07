Spike Lee véletlenül elkottyantotta, ki nyeri az Arany Pálmát Cannes-ban

Kisebb káosz alakult ki Cannes-ban, ahol most jelentették be, kik a 74. cannes-i filmfesztivál díjazottjai.

Spike Lee, a zsűri elnöke ugyanis véletlenül, egy kisebb félreértés nyomán már az est kezdetén kikotyogta, hogy Julia Ducournau nagy port felvert drámája, a Titane nyeri az Arany Pálmát. A műsorvezető azt kérdezte, melyik az első díj, de arra gondolt, melyik lesz az első díj, amit bejelentenek. Talán a fordítás miatt, de Lee félreértette a kérdést, és arra válaszolt, ki kapja a fődíjat.

A nem várt fordulat kisebb zavart, majd izgalmat keltett. Végül kiderült, nem történt tévedés, Lee tényleg a valódi nyertest jelentette be. Ducournau a második nő a fesztivál történelme során, aki elnyerte az Arany Pálmát.

A francia rendező, Julia Ducournau megtudja, hogy ők nyerték az Arany Pálmát. Fotó: VALERY HACHE/AFP

A fesztivál további díjazottjai:

Nagydíj (két díjazott):

Asghar Farhadi, A Hero

Juho Kuosmanen, Compartment No. 6

Legjobb rendező: Leos Carox, Annette

Legjobb forgatókönyv: Hamaguchi Ryusuke and Takamasa Oe, Drive My Car

Legjobb színésznő: Renate Reinste, The Worst Person in the World

A zsűri díja (két díjazott): Memoria, Apichatpong Weerasethakul, Ahed’s Knee, Nadav Lapid

Legjobb színész: Caleb Landry Jones, Nitram

Tiszteletbeli Arany Pálma: Marco Bellocchio

Arany Kamera: Murina, Antoneta Alamat Kusijanovic