NBA: 50 év után nyert ismét a Bucks

Tegnap éjjel 105-98-ra győzte le a Phoenix Sunst az észak-amerikai kosárlabda bajnokság nagy döntőjében a Milwaukee Bucks, és ezzel 50 év után emelhette újra magasba a trófeát a wisconsini csapat. A „görög szörnyként” ismert Giannis Antetokounmpo ismét vezére volt csapatának, 50 pontjával pedig kiérdemelte a döntő legjobb játékosának járó díjat.

Giannis Antetokounmpo a meccs után Fotó: BARRY GOSSAGE/Getty Images via AFP

A Bucks győzelme azért is figyelemreméltó, mert a hét meccsből álló szériában az első két mérkőzést a Suns nyerte, és innen álltak fel a milwaukee-iak. Ezzel ők lettek az ötödik csapat, aki képes volt ilyen hátrányból győzedelmeskedni. Szinte az egész mérkőzésen domináló csapat másik legjobbja az a Khris Middleton volt, akit sokan lesajnáltak az elmúlt években, és azzal vádolták, hogy nem tud igazi támasza lenni görög csapattársának. Ebben az évben és ezen belül is a rájátszásban megmutatta, hogy rá is lehet számítani, ha szükség van rá. A döntők során is volt mérkőzés amit a Bucks szurkolók neki köszönhetnek.

A 26 éves Giannis ezzel olyan elit klubba lépett, amelyben csak Michael Jordan és Hakeem Olajuwon tudott eddig, mivel ezzel a győzelemmel Antetokounmpo már nyert döntő legjobb játékosa címet (Finals MVP), az év legjobb védője díjat (DPOY) és az év legjobb játékosa díjat is (MVP). Sokan kételkedtek abban, hogy meg tudja lépni azt az utolsó lépcsőfokot, mely a legnagyobbak közé emeli, de minden bizonnyal most sokáig elhallgattatta a benne kételkedőket.

Fotó: ANDREW D. BERNSTEIN/Getty Images via AFP

A Phoenix Suns teljesítménye is figyelemreméltó, mivel a Bucksszal ellentétben nem sok szurkoló vagy szakértő várta őket a döntőbe a szezon elején. Még a kétségtelenül domináns alapszakasz-teljesítményük után sem gondolta volna a nézők nagy része, hogy ez a csapat idáig eljuthat. A Sunsban kosarazó Chris Paul, aki meghatározó játékosa az NBA-nak már 15 éve, karrierje végén még egy nagy dobással tért vissza, hiszen csapatával egyetemben őt is sokan lesajnálták, viszont egész szezonban megmutatta, hogy igazi vezére tud lenni egy nagyrészt fiatalokból álló gárdának. Devin Booker és Deandre Ayton személyében két olyan, még a karrierjük elején járó sztárja van ennek a csapatnak, hogy nincsen min csüggedni a vereség után, hiszen az a szezonban nyújtott teljesítményük után és a kereten végignézve szinte biztos, hogy ott lesznek a következő évben a döntőért versengő csapatok körében. (BBC)

(A posztot Cmarits Milán írta.)