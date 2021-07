A hajók szennyvize miatt pusztulhatnak a korallok a Karib-tengeren

A Karib-tengeren végigsöprő, a korallok közt terjedő fertőzés a kutatások szerint a közelben közlekedő hajók szennyvizéhez és ballasztvizéhez köthető.

Fotó: ROMONA ROBBINS PHOTOGRAPHY/Cultura Creative via AFP

A fertőző betegséget, ami miatt a korallszövetek megkövesednek, először 2014-ben azonosították Floridában, azóta azonban máshol is felütötte a fejét. A tudósok ezért is, illetve amiatt is aggódnak, mert a fertőzés minden más korallbetegségnél gyorsabban terjed, és az arra fogékonyabb fajok között a pusztulás aránya is magasabb. 2018-ban Jamaikában, a Mexikói Karib-térségben és a Bahamákon is, azóta pedig további 18 országban azonosították ezt az új fertőzést.

A tudósok egyelőre nem tudták megállapítani, hogy a fertőzést vírus, baktérium vagy valamilyen vegyszer okozza, de a Frontiers in Marine Science folyóiratban megjelent egy szakértői vélemény, amely szerint a betegséghez köze lehet a hajók szennyvizének és ballasztvizének, ugyanis azoknál a zátonyoknál gyakoribb a betegség, amelyek közelében hajók is közlekednek.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 2017-ben döntött arról, hogy a hajók még a kikötőbe érkezésük előtt, a parttól 200 tengeri mérföldre eresszék le a ballasztvizüket, hogy ne hozzanak be a kikötőkbe és a partszakaszokra halálos kórokozókat. (Guardian)