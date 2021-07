Légszennyezettségi riadót hirdettek az USA keleti partján, mert annyi az erdőtűz a nyugati parton

Légszennyezettségi riadót fújtak az Egyesült Államok keleti partividékének számos városában, amelyet beborított a nyugati partvidéken tomboló hatalmas erdőtüzek füstje.

Az erős szelek a Kaliforniában, Nevadában, Oregonban, Montanában pusztító erőtüzek füstjét a keleti partvidékre sodorták, New York, New Jersey és Pennsylvania államokat füstfelhőbe burkolták.

Több mint 80 erdőtűz pusztít a nyugati parton, a legnagyobb Oregon államban, amely már több mint 1600 négyzetkilométernyi területre terjedt el. Erdőtüzek tombolnak továbbá Kalifornia állam Sierra Nevada vidékén, Washington államban is. New Jersey és Pennsylvania államokban, New Yorkban szerdán felszólították a légzőszervi, szív-és érrendszeri problémákkal küszködőket, a várandósokat, hogy maradjanak otthonaikban. A légszennyezési riadó még csütörtökön is érvényben marad.

„Azért rendkívüli ez a jelenség, mert a füst az Egyesült Államok hatalmas területeit érinti. Nemcsak egyes helyeket, hanem számos államot a keleti parton is” - mondta Jesse Berman, a Minnesota Egyetem közegészségügyi tanszékének kutatója.

A műholdfelvételek szerint Kanadában is gomolyog az amerikai erődtüzek füstje. Ez már a második év, amikor a nyugati parti erdőtüzek füstje beborítja a keleti partvidéket is. (MTI)