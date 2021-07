Nem bíznak már a covid applikációban az angolok

Jeremy Hunt, korábbi egészségügyi miniszter felemelte szavát az Egyesült Királyságban zajló koronavírus-intézkedésekkel szemben. Fokozódik a feszültség, és egyre többen kritizálják a kormányzat járványügyi intézkedéseit, mert következetlennek és sokszor károsnak is tartják őket.

A karanténkötelezettség elrendeléséért például már egy applikáció, az NHS Test and Trace app felel, de nagyon sokan vannak, akik nem elégedettek az alkalmazás működésével. Az app sokszor fölöslegesen kötelez karanténra állampolgárokat, néha olyanokat is, akik már mindkét oltásukat megkapták. A tesztelés sem zökkenőmentes, sokszor előfordul, hogy olyanok is pozitív tesztet produkálnak, akik már megkapták mindkét oltásukat, példa erre maga Boris Johnson miniszterelnök vagy a jelenlegi egészségügyi miniszter Sajid Javid. Augusztus 16-tól ezért pozitív teszt után sem kell majd karanténba vonulnia azoknak, akik már mindkét oltásukat megkapták, vagy még nem múltak el 18 évesek, jelentette be nemrég Javid, de sokan ezt a határidőt is túl késeinek tartják.

Jelenleg ugyanis 618 ezer ember van karanténban, ez pedig egyre nehezebbé teszi a gazdaság újranyitását, sőt több közintézmény is akadozik a dolgozók hiányától. Több cég vagy vállalkozás haldoklik, tízből egy vállalat jelentette, hogy teljesen leálltak a munkák.

A kontaktkövető app letöltésére buzdító plakát Manchesterben Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A visszásságok miatt sokan letörlik vagy szimplán kikapcsolják a központi kontaktkövető alkalmazást, amivel még jobban megnehezítik a vírus elleni védekezést. Egy nemrégiben megjelent felmérés szerint öt emberből egy már törölte az appot. Ez az arány még magasabb a 18 és a 34 évesek között, náluk háromból egy ember már nem használja az alkalmazást.

Ráadásul nemrégiben megnyitották a szórakozóhelyeket is, ahová viszont olyanok is bemehetnek, akik nem kaptak még oltást. A szigetországban január óta nem volt ilyen magas a Covid-fertőzöttek száma, ezzel indokolja a kormányzat a túlzott óvatosságot az emberek otthon tartásának ügyében. (The Guardian)

(A posztot Cmarits Milán írta.)