Németh Szilárd átadott egy birkózóakadémiát a Vajdaságban

21. század követelményeinek megfelelő, a sportolók fizikai és szellemi felkészüléséhez méltó körülményeket biztosító intézmény jött létre a Vajdasági Birkózóakadémiával - hangsúlyozta Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke csütörtökön Magyarkanizsán, az új sportcentrum átadási ünnepségén.

A Vajdasági Birkózóakadémia a magyarkanizsai önkormányzat, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia összefogásának köszönhetően, a magyar kormány 1 milliárd 273 millió forintos támogatásával jött létre.

Bálint Zoltán, a Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány ügyvezetője, Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, a Fidesz alelnöke, Zeljko Trajkovic, a Szerb Birkózó Szövetség elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Süle László Csaba, a Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke átvágja a nemzeti színű szalagot a Vajdasági Birkózóakadémia átadási ünnepségén Magyarkanizsán Fotó: Molnár Edvárd/MTI/MTVA

A Fidesz alelnöke emlékeztetett arra, hogy a Magyar Birkózó Szövetség a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel karöltve 2017-ben indította el az Egy szőnyegen-egy nyelven, együtt a magyar birkózásért elnevezésű programot, amely a magyar birkózók határokon átívelő összefogását tűzte ki célul. Ennek keretében épült meg a Vajdasági Birkózóakadémia is.

Németh Szilárd emlékeztetett arra, hogy a Vajdaság korábban is nagyszerű birkózókat adott a világnak, és most is nyolc-tíz birkózó egyesület működik, ahol magyar anyanyelvű fiatalok edzenek. Jelenleg körülbelül 300 magyar fiatal edz itt.

Orbán Viktor miniszterelnök levélben üdvözölte a birkózóakadémia megnyitójának vendégeit. Azt írta, néhány évtizede még merész álomnak tűnt egy magyar sportlétesítmény felépítése a Vajdaságban, „a magyarokat viszont arról ismeri a világ, hogy időről időre olyan küldetésekre vállalkoznak, amelyek lehetetlennek látszanak”.

Zeljko Trajkovic, a Szerbiai Birkózó Szövetség elnöke a Magyar Birkózó Szövetséggel való jó együttműködést méltatta, és reményét fejezte ki, hogy az új akadémia új bajnokokat ad majd Szerbiának és Magyarországnak.

A Vajdasági Birkózóakadémia épülete Magyarkanizsán Fotó: Molnár Edvárd/MTI/MTVA

Az akadémia épületének területe mintegy háromezer négyzetméter, az épülethez a 800 négyzetméteres sportcsarnok mellett 49 ágyas kollégium, valamint irodahelyiségek, orvosi szoba és konditerem tartozik. (MTI)