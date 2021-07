Rácz Zsófia nem tud olyan iskoláról vagy óvodáról, ahol a homoszexualitást népszerűsítették volna

A fiatalokért felelős helyettes államtitkárnak az RTL Híradója feltette a kérdést, hogy tudna-e konkrétan olyan magyar óvodát vagy iskolát mondani, ahol bárki szándékosan népszerűsítette a homoszexualitást. Rácz Zsófia fiatalosan azt mondta, azért nem tud ebben a kérdésben nyilatkozni, mert nem ez volt a sajtótájékoztató apropója (egyébként a sajtótájékoztatón fát ültettek). Majd a visszakérdezésre elismerte, hogy nem tud ilyen iskoláról vagy óvodáról, „de ez viszont nem azt jelenti, hogy nincsen ilyen”.

Arra a kérdésre, hogy hol tudnak tanácsot kérni azok a homoszexuális fiatalok, akik otthon nem kapnak segítséget, a helyettes államtitkár azt mondta: „Rengeteg iskolapszichológus és pedagógus van az iskolákban, akiknek pontosan az a feladata, hogy a fiatalok mentális lelki egészségével foglalkozzanak. Úgy gondolom, hogy hozzájuk bátran fordulhatnak.”

Korábban írtunk arról, hogy sok tanárnak fogalma sincs, miből kellene észrevennie, ha egy gyerek lelki problémákkal küzd, hová lehet segítségért fordulni, mert a tanárképzésben szinte szó sem esik erről. De ha észre is veszik, hogy baj van, a gyerek nem feltétlenül kap segítséget, hiszen iskolapszichológusból és gyermekpszichiáterből is kevés van. A szabályok szerint az 500 főnél kisebb iskolákban nem kötelező pszichológust alkalmazni, ezért az iskolák háromnegyedében nincs is.