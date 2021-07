A feleségének álcázta magát egy indonéziai férfi, hogy megkerülje a COVID-szabályokat

A COVID-fertőzött indonéziai férfi azzal kerülte meg a reptéri járványszabályokat, hogy magára vette a felesége nikábját, ami a teljes arcot elfedi, majd a nő útlevelét és negatív tesztjét bemutatva szállt fel a gépre. A terv még működött is volna, ha útközben nem veszi vissza a saját ruháit.

Amikor az utaskísérők észrevették, hogy D.W. férfivá változott, riasztották a rendőrséget, akik a landolás után őrizetbe vették a nikábos férfit. Mivel a reptéri tesztje ismét pozitív eredményt mutatott, házi karanténba küldték. Amint a karantén lejár, vádat emelnek ellene.

Indonéziában jelenleg is szigorú korlátozások vannak érvényben a koronavírus elszabadulása miatt, az országban naponta 50 ezer új fertőzöttet azonosítanak. Az utóbbi hetekben a kórházak is túlterheltté váltak, és az oxigénből is hiány van. (BBC)