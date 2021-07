Szivárványos és magyar zászlókkal világították ki a Képviselői Irodaházat az LMBTQ jogok védelmében

Péntek éjjel a nemzetközi All Out mozgalom és a Budapest Pride aktivistái szivárványszínű és magyar zászlókkal világították ki a Képviselői Irodaházat Budapesten, hogy megüzenjék a magyar kormánynak: nem hagyják magukat, mert az LMBTQ emberek is részei a magyar társadalomnak, és ugyanazokat a jogokat érdemlik, mint minden más állampolgár.

A Képviselői Irodaház péntek éjjel. Fotó: alicia peres / Budapest Pride

A büszkeség mondatai mellett olyan feliratot is vetítettek az épületre, mellyel az EU-t szólítják fel arra, hogy addig gyakoroljon nyomást a magyar kormányra, ameddig vissza nem vonják az LMBTQ-ellenes törvényt. Ezt Magyarországon az ahang felületén több, mint 130 000, világszerte pedig még további 47 000 aláíró is követeli, akik támogatják azt a kampányt, melyet az All Out, a Budapest Pride és a Forbidden colours nevű szervezet indított.



Fotó: Lamis Al Mohamad

Matt Beard, az All Out igazgatója az akciót a nemzetközi szolidaritás erőteljes üzenetének nevezte, és elmondta, hogy világszerte rengeteg LMBTQ személy és szövetségeseik szólalnak fel a törvény ellen, amely sérti a magyar LMBTQ emberek biztonságát, egyenlőségét és méltóságát.

Fotó: aliciaperes

„Magyarország az Európai Unió tagjaként elkötelezte magát az állampolgárai emberi jogainak védelme mellett. Ennek a törvénynek az elfogadása ezzel összeegyeztethetetlen, és nem maradhat következmények nélkül. Az LMBTQ jogok emberi jogok, és ez a törvény sérti minden magyar embernek a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő alapvető jogát, valamint növeli annak a kockázatát, hogy az LMBTQ gyerekeket és családokat diszkrimináció és erőszak éri” - mondta Radványi Viktória Radványi, a Budapest Pride egyik szervezője.