"Takarodj a gyepünkről, haljon meg máshol" - ordibálta az életmentő kertésznek a floridai ingatlantulajdonos

Hősként ünnepelnek a floridai rendőrök egy kertészt, aki annak ellenére is egy rohamot kapó autós segítségére sietett, hogy a környéken élők ezt valamiért határozottan ellenezték. Floridán belül Palm Beach megyében történt az eset, amit kábé Florida Floridájaként jellemezhetnénk leginkább. Hétfőn egy kertész, akit a hatóságok csak Tonyként azonosítottak, egy lakónegyedben dolgozott épp, amikor felfigyelt a sofőrre, aki mozgó autójában láthatóan görcsrohamot kapott.

Tony azonnal a bajba jutott sofőr segítségére sietett, puszta kézzel próbálta megállítani a mozgó autót. "A lökhárítóját fogva próbálta megakadályozni, hogy elguruljon. Az autó átgurult a lábán, szerencsére acélbetétes munkavédelmi cipőt viselt" - magyarázták a helyi rendőrök Facebook-posztjukban.

Az autó végül egy ház kertjében, a gyepen állt meg. Tony megpróbálta kiszedni a sofőrt, de az autó ablakai felhúzva, ajtajai pedig zárva voltak. "Tony segítségért kiabált, majd könyörgött" - írták a rendőrök. A környék lakói nem az elvárható módon reagáltak. A ház tulajdonosa, ahol az autó végül megállt, például rárivallt Tonyra, hogy "Takarodj a gyepünkről! Vidd már el azt az embert, halljon meg máshol!".

A rendőrök szerint akármennyire elkeserítő is volt ez, Tony nem adta fel. Kiderítette, hogy hol lakik a sérült, és elrohant a házához, hogy riassza a nejét, illetve a rendőröket. A sérültet aztán a hatóságok mentették ki. A férfi és neje az eset után felkutatták Tonyt, és egy nagy öleléssel hálálták meg, hogy az ellenséges közegben is a segítségükre volt. (Via Fox News)