Macron izraeli vizsgálatot akar Pegasus-ügyben

Emmanuel Macron francia elnök telefonon kérte Naftali Bennett izraeli miniszterelnöktől, hogy "rendesen vizsgálják ki" a Pegasus-ügyet, vagyis hogy az izraeli NSO cég programjával hallgattak le politikusokat, újságírókat, aktivistákat - írja a Guardian.

Macron személyesen is érintett, ugyanis az ő telefonszáma is rajta volt azon a listán, amelyet újságírók szereztek meg, és amelyen azok a telefonszámok szerepeltek, amelyeket az NSO ügyfelei le akartak hallgatni. A francia elnök kabinetjének több tagja is rajta volt a listán, a gyanú szerint a marokkói biztonsági erők akarhattak kémprogramot telepíteni a készülékeikre.

A francia elnök tudni akarja az igazságot. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A Pegasus programot fejlesztő cég, az NSO azt állítja, hogy Macront a cég egyik ügyfele sem akarta lehallgatni, így az, hogy a telefonszáma szerepel a listán, nem azt jelenti, hogy megfigyelési célpont lett volna. A botrányt kirobbantó, a listát megszerző újságírói konzorcium több, a listán szereplő személy telefonját meg tudta vizsgálni, és igazolni tudták, hogy arra telepítették a kémprogramot. Állami vezetők telefonját viszont nem tudták ellenőrizni, így azt sem tudták igazolni, hogy Macront vagy minisztereit tényleg megfigyelték-e a programmal.

A cég már többször nyilatkozta a botrány kirobbanása óta, azért nem vállal felelősséget, hogy az ügyfelei kiket akarnak megfigyelni a programmal, amelyet amúgy szigorúan csak terroristák és bűnözők lehallgatására lenne szabad használni. Az ügyben az izraeli kormány annyiban érintett, hogy a Pegasust csak kormányok és állami szervek vásárolhatják meg, az izraeli védelmi minisztériumnak pedig rá kell bólintania minden egyes üzletre.

Naftali Bennett Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

Macron és Bennett még csütörtökön beszélt telefonon, a hívásról viszont csak szombaton számolt be az izraeli sajtó. Az izraeli kormány nem árult el semmit a két vezető beszélgetéséről, nevük elhallgatását kérő források szerint viszont Bennett azt hangsúlyozta, hogy Macron rá is került a megfigyelési listára, az még a Benjámin Netanjahu vezette kormány idején történt, kormánya pedig vizsgálja, hogy a Pegasus-ügy miatt szigorítani kell-e a hasonló technológiák exportját.