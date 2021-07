Tőlünk nyugatra már magasabb az első oltottak aránya

Annyira belassult a magyar oltási program, hogy Liechtsteint leszámítva már valamennyi nyugat-európai országban több felnőtt kapta meg az első oltását, mint nálunk.

A keleti vásárlásoknak és az uniós beszerezésből érkező egyre több vakcinaszállítmánynak köszönhetően nálunk gyorsan felpörgött az első oltottak száma, de mostanra már elveszítettük ezt az előnyünket.

Itthon március 29-én lett meg a 2 millió első beoltott .

. 15 nappal később, április 13-án lett meg a 3 millió

később, április 13-án lett meg a 17 nap telt el a következő mérföldkőig, április 30-án lett meg a 4 millió

telt el a következő mérföldkőig, április 30-án lett meg 22 nappal később, május 22-én az 5 millió beoltott is megvolt

később, május 22-én az is megvolt Azóta 65 nap telt el, a 6 millió pedig elérhetetlen távolságra van. Mindössze 5,6 millió körül vagyunk.

Jelenleg a felnőtt lakosság kétharmada van beoltva, egyharmada nincs.

Ezzel már csak a régióban állunk jól, leginkább a csehek kezdenek felzárkózni, a magyar kölcsön-Pfizereknek is köszönhetően.

Ami még nagy különbség, hogy Nyugat- és Észak-Európában jobban sikerült az idősek bevonása a programba.

Erősen a középmezőnyben vagyunk a 70-79-esek között is.

És a 80 felettieknél is 26 százalék kimaradt egyelőre az oltásból.

Elsősorban azokra az idősekre kellene koncentrálni a negyedik hullám előtt, akik még egy oltást sem kaptak.

György István, a kormány oltásfelelőse a hétvégén azt nyilatkozta a közmédiának, hogy a 65 év felettiek között 470 ezren vannak olyanok, akik még nem kaptak oltást. Szerinte a 60 évesek 82 százaléka, a 65 év felettiek 85 százaléka kapott már koronavírus elleni védőoltást. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai ennél rosszabb képet mutatnak.

A harmadik oltás is leginkább ennek a korosztálynak fontos, hiszen a Sinopharmmal 600 ezer időst oltottak be. Nem lehet tudni, hogy a 10-30 százalékuknál milyen erős védettség alakult ki. Egy harmadik (aztán akár negyedik oltás is) biztosan jobb védettséget jelent számukra a mostani állapotnál.

A kormány - legalábbis szavakban - azt már felismerte, hogy akad dolga azzal, hogy a negyedik hullám előtt minél több idős embert beoltasanak még. A terv a személyes rábeszélés és a háziorvosok, egyetemisták bevonása, bár a háziorvosok jelentős része szkeptikus, mivel eddig is próbálták rábeszélni az időseket az oltásra.



Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai - amiből a fenti grafikonok készültek - a 18 év felettiek oltottságát mutatja. Az látszódott, hogy amikor itthon a 16-17 éveseknek is megnyílt a lehetőség, viszonylag magas számban (46 százalék) oltották be magukat. Náluk egészen biztosan működött, hogy a védettségi igazolvánnyal lehet elmenni bulizni vagy fesztiválra. Ez a korlátozás egyelőre még megmaradt, más előnnyel egyébként már nem jár a védettségi igazolvány.



A 12-15 éveseknél viszont már csak félszívvel állt bele Orbán Viktor abba, hogy őket is oltani lehessen. A lehetőséget megnyitották, de kampányt már nem szerveztek rá. Így nem meglepő, hogy mindössze 15 százalékukat oltották be eddig. (394 ezren tartoznak ebbe a korosztályba.)

Aztán valami mégis megmozdult. Bár jobb lenne, ha az iskolakezdés előtt már duplán be lennének oltva a gyerekek, de csak az iskolanyitás előtti napokra (augusztus 30-31-re) szerveznek oltási akciót. György István oltásfelelős mindenesetre azt kérte a szülőktől, használják ki a nyarat, és még az iskolakezdés előtt adassák be gyerekeiknek a koronavírus elleni védőoltást.

A második oltásoknál egyelőre az élmezőnyben vagyunk, az első oltottak aránya helyett most ezt hangoztatja a kormánypropaganda. A delta variáns miatt amúgy ez valóban fontos mutató, de hetek kérdése, hogy itt is visszacsúszunk a középmezőnybe. Akkor majd már nem fog erre hivatkozni a kormánypropaganda, ami most már amúgy is a Soros/Brüsszel/LMBTQ-népszavazásra fordult rá.