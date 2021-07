Britney Spears új ügyvédje szerint Jamie Spears elherdálta az énekesnő vagyonát

Mathew Rosengart, Britney Spears új ügyvédje nem tétlenkedik: hétfőn benyújtott egy indítványt a bíróságra, hogy az énekesnő apja helyett jelöljék ki Spears könyvelőjét, Jason Rubint arra, hogy az énekesnő vagyonát kezelje. Britney Spears vagyonát a Forbes 60 millió dollárra becsüli, de egyáltalán nincs beleszólása abba, hogy mire költi, a gondnokság miatt apanázst kap a megélhetésének költségeire. Az énekesnőnek nemrég engedélyezte a bíróság, hogy egyáltalán magának választhasson ügyvédet az apjával szemben, a fölötte gyakorolt gondnokság miatt folyó perben.



Britney Spears egy premieren 2019-ben. Fotó: VALERIE MACON/AFP

Az indítványhoz 127 oldalnyi dokumentumot nyújtott be Rosengart, melyben hosszan részletezi, miért nem alkalmas Jamie Spears arra, hogy a lánya pénzügyeit kezelje. Emellett azt is felveti, hogy Jamie Spears nemcsak személyesen járt jól a gondnoksággal (havi 16 ezer dollárt vett fel ezért a szerepért), hanem az énekesnő vagyonát is elvesztegette.



„Komoly kérdések merülnek fel Spears úr esetleges helytelen magatartásával kapcsolatban, ideértve az összeférhetetlenséget, a gondnoksággal való visszaéléseket és Spears kisasszony vagyonának nyilvánvaló elherdálását, amelyet Spears úr 2008 óta gyakorlatilag egymaga ellenőrzött” - írta az ügyvéd.

Az indítványt támogatja Britney anyja, Lynne Spears is. Az indítványhoz csatolt nyilatkozatában az anya utal arra, hogy Jamie Spears totális kontrollt gyakorol Britney fölött, nem bízik a lányában. Azt is írja, hogy Jamie ellenszolgáltatásokról vagy büntetésekről barterezik Britney-vel azzal kapcsolatban, hogy az énekesnő mit tehet és mit nem, állandóan fenyegeti és kényszeríti dolgokra.

Lynne Spears említi azt az esetet is, amikor Jamie Spears fizikai erőszakot alkalmazott Britney két fiával szemben, ami miatt a férfire távolságtartási végzést róttak ki 2019-ben. Britney anyja szerint ez volt az utolsó csepp a pohárban, ami végleg megmérgezte az énekesnő és apja közötti viszonyt. (Variety)