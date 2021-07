10 ezer dollárban fogadott a youtuber a fizikussal, hogy létezik szélmeghajtású jármű, amely gyorsabb a szélnél

Derek Muller, a Veritasium Youtube-csatorna készítője 10 ezer dollárban fogadott a Kaliforniai Egyetem fizikusával, Alexander Kusenkóval. A fogadás alapja Muller korábbi videója volt, ebben bemutatott követőinek egy szélturbinával működő járművet, amely gyorsabban megy, mint maga a szél. A videó megnézése után a fizikus egy kellemes hangulatú ímélben tájékoztatta a készítőt, hogy itt biztosan valami tévedés történhetett, és a videó hamis. Egy ilyen fajta jármű megdöntené a fizika törvényeit - mondta Kusenko.

Muller válasza tipikus amerikai filmbe illő jelenet volt, a híres youtuber ugyanis kihívta Kusenkót egy fogadásra, a tétje 10 000 dollár volt. A videós meglepetésére Kusenko elfogadta az ajánlatot, és elkezdődött a kölcsönös adategyeztetés és tesztelés. A tudományos élet neves népszerűsítőit is segítségül hívták, úgy mint Bill Nye-t vagy Neil deGrasse Tyson-t.

Az eredeti videóban Muller egy Blackbird nevű, már évek óta létező járművet mutatott be. A Blackbird a Google és a Joby Energy által szponzorált Rick Cavallero és csapata munkája, 2010-ben kezdtek el dolgozni a fejlesztésén. Már akkor sikerült elérniük, hogy a szélmeghajtású jármű 2,8-szor gyorsabban menjen, mint a szél, a rekordot az Észak-Amerikai Földmérési Szervezet erősítette meg. Cavallero szerint a jármű titka az, hogy amint a szél elindítja a Blackbirdöt, ezzel együtt a kerekei elindítják a propellerek pengéit, amelyek egy lánccal vannak összekapcsolva. Ahogy a jármű egyre gyorsabb, úgy a kerekek is egyre gyorsabban forognak, és ezáltal a propeller is folyamatosan gyorsul. A jármű készítője azt mondta az Insidernek, hogy sosem képzelte volna, hogy egy fizikus még egy évtizeddel később is kételkedik a Blackbird működésében.

Több hétnyi vitázás után Kusenko elismerte, hogy a Blackbird „egy kicsivel” gyorsabban megy, mint a szél, de hozzátette, hogy ez csak rövid ideig fenntartható. Cavallero további 10 ezer dollárt ajánlott a fizikusnak, hogy bebizonyítsa neki, a Blackbird nem csak kicsit gyorsabb a szélnél, hanem kétszer olyan gyors, de a fizikus ebben már nem vett részt. Kusenko így is 10 ezer dollárral lett szegényebb, ami pedig Mullert illeti, a két videó, amelyben a fogadást követhették nyomon az érdeklődők, összesen 6,8 milliós nézettséget hozott, ami majdnem eléri a csatorna összes feliratkozójának (9 millió) számát. A 41 ezer kommentelő többsége is a fizikussal értett egyet (The Insider).

(A posztot Cmarits Milán írta.)