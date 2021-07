Az iskolaigazgatók nyakába varrták a diákok oltásának megszervezését

Több százezer tanulótól kell szülői hozzájárulást begyűjteni augusztus 5-ig ahhoz, hogy az iskolakezdésig be lehessen oltani a 12-18 éves diákokat, és ezt az iskolaigazgatókra bízták - írja a Népszava.

Augusztus 30. és 31. a dátuma az érintett diákok koronavírus elleni védőoltásának. A lap megnézte a KSH adatait, amelyek szerint 688,5 ezer tinédzser esik ebbe a korosztályba. A 16-18 éves középiskolásoknak májustól volt már lehetőségük az oltás felvételére, ám így is csaknem 400 ezer diák marad a 12-15 éves korosztályban, akik most először kaphatnak majd Pfizer-vakcinát.

Pászthy Bea egyetemi docens beolt egy kiskorút a német-amerikai fejlesztésû Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina elsõ adagjával a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján június 15-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A Népszavához eljuttatott kormányhivatali levélből kiderül, hogy a vakcinákat az iskolák épületében adják majd be, ugyanakkor összevont oltóhelyeket is kialakíthatnak - különösen a tankerületi iskolák esetében -, amelyre a tankerületek tehetnek javaslatot. A kormányhivatalnokok megkeresték az iskolaorvosokat, hogy felmérjék, mennyien hajlandóak közreműködni az oltásokban, ugyanakkor az igazgatókat is arra kérik, egyeztessenek intézményük orvosával. Mindezen túl a 12-18 évesek oltásához a szülői hozzájáruló nyilatkozatokat is nekik kell beszerezniük.



Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint sajnálatos, hogy az intézményvezetők, osztályfőnökök ismét a nyári szabadságuk alatt kaptak plusz munkát, ráadásul az oltás megszervezésével kapcsolatos feladatokat szűkös határidővel kell teljesíteniük. Azt sem érti, miért nem lehetett ezt a gyermekorvosi hálózaton keresztül megoldani.