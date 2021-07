Elődöntős a magyar kardcsapat

Az amerikaiak legyőzésével elődöntőbe jutott a magyar kardcsapat. A Szilágyi Áron, Decsi Tamás, Szatmári András és Gémesi Csanád összetételű csapat viszonylag simán jutott a döntőbe, csak Deryl Homer okozott kellemetlen pillanatokat.

Szatmári András kezdett a magyar csapatban Eli Dershwitz ellen, azonnal 5-2-es előnyt kovácsolt. A most már háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron folytatta Andrew Mackiewicz ellen, és hozzátett még az előnyhöz (10-5). A harmadik vívónk Decsi Tamás Deryl Homer ellen lépett pályára. Ez az asszó döntetlen lett, de látszott, hogy Homerre érdemes figyelni (15-11).

A második kör elején Szatmári lelépte Mackiewiczet (20-12), Decsi is jobb volt Dershwitznél (25-14), Szilágyi Áronnak viszont meggyűlt a baja Homerrel, az asszót 9-5-re az amerikai nyerte, de maradt a magyar csapat előnyéből még bőven (30-23).

A harmadik kört Decsi kezdte Maczkiewicz ellen, 32-25-nél megsérült az amerikai bokája, cserélniük kellett, Thompson állt be, három gyors pontot ért el ellene Decsi. (35-25). Szatmári a nagy formában lévő Homerrel zárt. Ezt az asszót is behúzta az amerikai, de 9 pontos előnnyel (40-31) fordult az utolsó meccsre Szilágyi Dershwitz ellen. Dershwitz kihozta döntetlenre Szilágyi ellen, de a vége így is sima, 45-36-os győzelem lett. Elődöntő 6:40-kor az iránit csak egyetlen tussal legyőző olaszok ellen.