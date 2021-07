Már egyeztet a kormány a munkaadókkal a 200 ezer forintos minimálbérről

A kormány a nemzeti konzultációban is föltette a kérdést, hogy meg kellene-e az emberek szerint emelni a minimálbért, vagy sem, de már most megkezdték az egyeztetéseket a munkaadók szervezeteivel. Az egyeztetésekről Perlusz László, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára számolt be a Világgazdaságnak.

A hivatalos egyeztetésekkel azért megvárják, hogy mi jön ki az emojikkal hirdetett konzultációból (a minimálbér emelése egy egyszerű mosolygós arcocskával került fel a plakátokra), a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma ugyanis várhatóan szeptemberben ül majd össze, hogy a munkaadókkal és a szakszervezetek képviselőivel megpróbáljanak többéves bérmegállapodást kötni.

A várakozások szerint jövőre 200 ezer forintra emelkedhet a kötelező legkisebb munkabér, és 260 ezer forintra a garantált bérminimum. Ezzel párhuzamosan jelentős adócsökkentés is várható, és ugyan Perlusz nem árult el részleteket arról, hogy mekkora adócsökkentésre lehet számítani, azt mondta, hogy hasonló mértékű csökkentésre lenne szükség, mint amikor 2017-ben 15 százalékkal emelkedett a minimálbér. Akkor a szociális hozzájárulási adó mértéke 5 százalékkal csökkent.