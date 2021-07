A riói bronzérmes Márton Anita csak 21. lett súlylökésben, de ezzel sem lehet elégedtelen

A magyar atlétika egyetlen (fedett pályás) világbajnoka, világbajnoki ezüstérmes, a riói olimpia bronzérmese, Márton Anita nem jutott döntőbe női súlylökésben, 21. lett. De ebben semmi meglepetés nincs.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Márton Anita januárban szült, a kislánya szombaton lesz féléves. Rövid volt a felkészülése, márciusban kezdte újra az edzéseket, ráadásul áprilisban még térdműtétje is volt. Idén egyetlen versenyen, az országos bajnokságon indul júniusban, 15,95 méterig jutott, ami itthon elég volt a győzelemhez, de nemzetközi szinten kevés. (Márton Anita diszkoszvetésben is elindult az országos bajnokságon, második lett. Korábban súlyemeléssel is próbálkozott, abban is eljutott az országos bajnoki címig 2014-15-ben.)

Hogy minél többet lehessen a családjával, csak csütörtökön érkezett meg Tokióba, pénteken már versenyzett. A selejtezőben az országos bajnokságon elért eredményénél jobbat dobott, 17,42 méterrel kezdett, majd másodikra 17,59-re javított. Harmadik kísérlete érvénytelen volt. Ezzel a 21. helyen végzett, a döntőhöz legalább 18,57 méteres eredmény kellett volna. (Márton egyéni csúcsa 19,87 méter, ezzel nyert bronzérmet 5 éve a riói olimpián.)

„Jó volt újra ilyen közegben versenyezni. Szerettem volna 18 métert lökni, végül is nem sok hiányzott, de igazából egyik dobásba sem találtam bele. Nagyon erős volt a mezőny, előzőleg úgy saccoltam, hogy 18 méterrel döntőbe lehet jutni, hát tévedtem 60 centit, a riói olimpiához viszonyítva pedig 80 centivel több kellett a fináléhoz" - nyilatkozta az MTI-nek Márton Anita.

Azt mondta, hogy úgy érzi, maximálisan megtette, amit tudott, nagy nevek estek ki, és sikerült olyanokat megelőznie, akik idén jobb eredménnyel rendelkeznek nála.

A Nemzeti Sport megkérdezte tőle, hogy ha tavaly rendezik meg az olimpiát, és nem halasztják el idénre, hogyan szerepelt volna. Márton azt válaszolta, hogy

„Nem tudom, az biztos, hogy tavaly télen nagyon jó állapotban voltam. Engem mentálisan is nagyon rosszul érintett a döntés. Napokig nem tértem magamhoz, sokáig gondolkodtam azon, mit tegyek. Az eredeti terv az volt, hogy az olimpia után jön a baba, és az is felvetődött, hogy utána nem térek vissza. Ez a terv teljesen felborult, de lehet, hogy pont így volt jó, mert visszatérve újra sikeréhesnek érzem magam. Már más oldalról is tudom nézni a versenyzést, új kihívás, hogy ebből hozzam ki a legtöbbet. Ugyan a pici van már az első helyen, rajtam kívül is sok anyuka van a mezőnyben”.