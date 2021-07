Tatabányán is repedezik az ellenzéki összefogás

Tatabányán az ellenzéki összefogás nyerte a 2019-es polgármester-választást, de a közgyűlésben kapásból patthelyzet alakult ki.

Ráadásul a kilencfős frakció sem maradt egységes.

A Fidesz most MSZP-s és DK-s képviselők segítségével mentett meg egy gyanúsan gazdálkodó önkormányzati céget a szorosabb kontrolltól.

A polgármester arra kérte a pártokat, határolódjanak el az átszavazóktól.

A DK-s képviselő másnap kilépett a pártból, de azt mondja, nem emiatt.

Kérdés, mit lép az MSZP, amelynek régi motoros képviselője, Lukács Zoltán újra aktív Tatabányán, és nyíltan támadja a polgármestert.

MSZP-s és DK-s képviselők segítségével akadályozta meg a tatabányai Fidesz, hogy szorosabb felügyelet alá vonják az önkormányzati céget, amelynek problémásnak tűnik a gazdálkodása.

Szücsné Posztovics Ilona, az ellenzéki összefogás polgármestere májusban saját hatáskörben elrendelte, nevezzenek ki társ-ügyvezetőt az Agora Nonprofit Kft. élére, aki a pénzügyekért és az átláthatóságért felel. Mégsem lett ebből semmi, mert a közgyűlés visszavonta a döntést. Szücsné polgármesteri vétóval próbálkozott, a következő ülésen újratárgyalták az ügyet, változatlan eredménnyel.

Az Agora elsősorban rendezvényszervezéssel foglalkozik, hozzá tartoznak a helyi művelődési házak, sportlétesítmények is.

Szücsné a második, július 22-i szavazás előtt nyilvánosságra hozta az önkormányzat által megbízott ügyvédi iroda vizsgálódásának eredményeit. Ebből kiderült, hogy az előző, fideszes városvezetés alatt nem számoltak el szabályosan az önkormányzattól kapott támogatásokkal, és ahogy Szücsné előterjesztése fogalmazott, „a kifizetések jogszerűsége és az elvárt bizonylati fegyelem megfelelősége nagy mértékben megkérdőjelezhető”. Például:

2017 és 2019 közt évente 50 millió forinttal nőtt az igénybe vett szolgáltatások értéke, de nem világos, mi indokolta ezt, és pontosan miből finanszírozták,

leselejteztek majdnem kétezer üveg „Jó szerencsét” sört, de nem készítettek róla jegyzőkönyvet,

találtak olyan kifizetéseket, amikhez nem tartozott se szerződés, se megrendelő,

nem világos, miért nőtt ugyanebben az időszakban közel 65 millió forinttal a személyi jellegű ráfordítások mértéke.

Közben a polgármesteri hivatalban arra jutottak, az önkormányzat nem ellenőrizte szabályosan a működési támogatások felhasználását. Ez az ellenzék hatalomra kerülése után sem változott, de csak idén derült rá fény, amikor távozott a gazdasági iroda korábbi vezetője.

A cég azzal védekezett a Facebookon, hogy a tulajdonos - egy másik önkormányzati cég, a T-Szol Zrt. - júniusban elfogadta a 2020-as beszámolót, és köszönetet mondott a járvány idején végzett munkáért. A T-Szolnál nem sokkal korábban cserélték le az igazgatóságot, mert az átvilágításon szintén visszásságokat találtak, Szücsné pazarlásról, szabálytalanul folyó közpénzcsapokról írt.

A városvezetés most abban bízik, hogy ha a társ-ügyvezetős tervet meg is fúrták, a T-Szolon keresztül jobban belelátnak majd az Agora gazdasági ügyeibe, ráadásul jövőre lejár a Fidesz idejéből megmaradt agorás ügyvezető megbízatása is.

Személyes sértettség

Bár az ellenzék 2019-ben megszerezte a polgármesteri széket Tatabányán, a közgyűlésben nem jutott stabil többséghez. Sőt, patthelyzet alakult ki, hiszen a mihazánkos Boda Bánk Lászlóval a fideszesek ugyanúgy 9-en voltak, mint az Összefogás tagjai.

Mindezt tetézte, hogy az MSZP-s Nagy Béla tavaly kilépett a frakcióból, miután a hivatal szabadságon levő dolgozói nem tudták megnézni az interpellációit, így nem vették őket napirendre a közgyűlésen. Információink szerint Nagy korábban is rendszeresen bírálta a hivatalt, főleg a városüzemeltetést, mert úgy érezte, nem fordítanak elég nagy gondot a választókörzetére.

A kilépés nem jelentett látványos szakítást, Nagy úgy fogalmazott, hogy függetlenként akarja segíteni a polgármester munkáját. Az idei első júliusi közgyűlésen Nagy már nem az Összefogás-frakció tagjai közt ült, hanem Boda mellett.

Nagy mellé kérte magát az MSZP-s Fekete Miklós is, akit Szücsné januárban hívott vissza az alpolgármesteri posztról. Ő volt az Összefogás frakcióvezetője is, de ezek után lemondott a posztjáról. A polgármester a spórolásra hivatkozott, de valójában kezdettől fogva rossz kapcsolatban volt Feketével, aki polgármesternek indult volna 2019-ben, ha nem áll be a pártja Szücsné mögé.

„Nem kívánok vele együtt dolgozni, nincs köztünk bizalom” - válaszolta most kérdésünkre a polgármester. Nagyhoz hasonlóan Fekete is szembement Szücsnével Agora-ügyben. A közgyűlésen arról beszélt, hogy felügyelőbizottsági tagként megnézhette a cég dokumentumait, és magyarázatot kapott a kérdéses dolgokra. A több száz oldalas vizsgálati jelentést pongyolának nevezte, ami szerinte nem minden ponton fedi a valóságot. „Nagyon örülök képviselő úr higgadtságának” - reagált a fideszes Magyarné Kocsis Andrea, később a szintén fideszes Schmidt Csaba is Fekete érveit idézte a Facebookon.

Szücsné és Lusztig Péter DK-s alpolgármester úgy látják, Fekete személyes sértettségből szavazott a Fidesszel. „Sosem tett le arról, hogy egyszer ő fog beülni a polgármesteri székbe”, és a választási győzelem után is folyton hangsúlyozta, hogy sokkal jobb polgármester lenne, mondta Lusztig. Feketét emailben kerestük, de nem válaszolt, a tatabányai MSZP elnöke, Takács Péter pedig nem akart nyilatkozni, „perpillanat nincs véleménye” arról, hogy párttársa kiszavazott a frakcióból.

Még egy Összefogás-képviselő, a DK-s Hoffer Dávid is a Fidesszel szavazott, másnap ki is lépett a pártjából. Lusztig szerint Hoffer el se ment a közgyűlés előtti DK-s elnökségi ülésre, ahol a szavazásról egyeztettek, viszont átvette a jegyzőkönyvet, ami utasította, hogy támogassa az Agora erősebb kontrollját.

Fekete, Hoffer és Nagy beszélgetnek Fotó: Tatabanya.hu

Hoffer emailben küldött kérdéseinkre azt írta, szavazatával nem a Fideszt támogatta, hanem a cég működőképességét. „(...) ha egy cég rosszul működik, szerintem le kell cserélni az ügyvezetőt, nem mellé tenni egy másikat plusz évi 20 millióért. [A polgármester] a jelenlegitől elvonta a jogokat, átadta a másik ügyvezetőnek, akit viszont nem nevezett ki. Így a cég működőképessége veszélybe került”.

Elmondása szerint az is befolyásolja, hogy az átvilágítási anyagot és a cég válaszait csak közvetlenül a szavazás alatt kapták meg, és ez nem volt összhangban a korábban, szóban elmondott információkkal. „Fontos, hogy azt is megszavaztam, hogy írjunk ki pályázatot az új ügyvezetőre és a cég átalakítására készüljön előterjesztés. Aki ezt arra egyszerűsíti le, hogy én, vagy bármely kollégám »a Fideszt támogatta«, az vagy információhiányos, vagy megrendelést teljesít. Lelke rajta.”

Hoffer nem érzi veszélyben az összefogást. „Én a város és a választók érdekeit tartom szem előtt. Ez így lesz a jövőben is. Arra szavazok, ami megítélésem szerint a város és a benne élők érdeke.” Szerinte elkerülhetetlenek az ilyen helyzetek, hiszen átszavazás nélkül semmilyen ügyben nem születhetne döntés, előfordult olyan is, hogy a polgármester szavazott a Fidesszel, szemben az Összefogás-frakcióval.

A DK-ból való kilépéséről azt írta, ezt hosszú folyamat előzte meg. „Ehhez a művileg felfújt Agora-hisztériához semmi köze nincs. Elsősorban a párt helyi vezetőinek velem szembeni magatartása, a párt vallott és hangoztatott értékeivel ellentétes tetteik miatt döntöttem így, de nem szokásom visszafelé kiabálni, ezért nem is fogok a volt pártomra rosszat mondani.”

„Határolódjanak el ezektől a képviselőktől”

A polgármester viszont úgy látja, nem egyszeri átszavazásról vagy véleménykülönbségről van szó. Felidézte, hogy a három képviselő több kérdésben együtt szavazott a legutóbbi két közgyűlésen, amit csak úgy tud értelmezni, hogy példát akartak statuálni vele szemben. Szerinte ez volt a puding próbája, és mindkét szavazáson kiderült, ki, hol áll.

Szücsné arra kérte a helyi és az országos pártokat, hogy vállalják nyíltan, kitartanak-e mellette. Jövő hétre várja a válaszokat, úgy tudja, az MSZP-nél is akkor tárgyalnak az ügyről. „Nem szeretnék zsarolásnak teret adni, nem szeretnék meghajolni. Ezért inkább azt kérem a pártvezetőktől, hogy határolódjanak el ezektől a képviselőktől.”

Ezzel együtt nem tart attól, hogy megbénulna a döntéshozatal. Szücsné szerint a lakosság döntő többsége mellette áll, számíthat a hivatalára, és „a kommunikáció is a kezünkben van”. A képviselők pedig „nem fognak merni a város ellen dönteni”, okos előterjesztésekkel világossá lehet tenni a választók számára, mi áll a város érdekében, és mi nem.

Felbukkant Lukács Zoltán

A tatabányai Összefogásban többen Lukács Zoltán egykori MSZP-s parlamenti képviselőt sejtik a háttérben, aki mostanában aktvizálta magát tatabányai ügyekben.

Szücsné azt állítja, maga Fekete árulta el neki, hogy Lukácstól fogad el tanácsokat az MSZP-s pártigazgató, Molnár Zsolt javaslatára.

Lukács Zoltán Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Lukács egy Facebook-csoportban nyíltan azzal támadta Szücsnét, hogy a korábbi vágások után ismét többet akar költeni politikusokra és önkormányzati cégekre. Megszavaztatta a csoporttagokat, hogy Hofferhez hasonlóan másoknak is le kellene-e mondaniuk a felügyelőbizottsági posztért járó tiszteletdíjról.

Lukács ott volt a közgyűlési ülésen is, amikor leszavazták az Agora kontrollját.