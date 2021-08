Kriszcina Cimanovszkaja a tokiói lengyel követségre ment

A fehérorosz futóért egy ezüst színű kisbusz érkezett a tokiói Haneda reptérre a Reuters szerint. Azzal ment Kriszcina Cimanovszkaja a lengyel követségre, ahol szintén voltak tudósítók. Azt írják, köszöntötte az őt fogadó hivatalos személyeket, majd bement az épületbe. A SkyNews tudósításában meg is mutatták.

Egy, a sportolóval az utóbbi órákban kapcsolatot tartó fehérorosz forrás szerint a 24 éves Cimanovszkaja menedékkérelmet nyújt be a lengyel hatóságoknak. Korábban mind a cseh, mind a lengyel diplomácia kinyilvánította, hogy készek segíteni a futónak. A lengyel külügyminisztérium egyik tisztviselője a Twitteren azt írta, „humanitárius vízumot ajánlottunk neki és Lengyelországban folytathatja a sport karrierjét is, ha úgy dönt.”



A futót vasárnap az olimpiáról a tokiói repülőtérre vitték, hogy hazautaztassák Fehéroroszországba. Cimanovszkaja, aki hétfőn a 200 méteres női síkfutásban indult volna, a Reutersnek azt nyilatkozta, az edzőcsapata ment be a szobájába és közölték vele, hogy csomagoljon, mert viszik a reptérre. Ott a rendőröknek is elmondta és egy közzétett videóban is közölte: a beleegyezése nélkül próbálják kivinni őt az országból, ezért arra kéri a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), hogy avatkozzanak közbe.

Mark Adams a NOB szóvivője hétfőn közölte, hogy több szervezet, köztük az ENSZ menekültügyi szervezete is felvette a kapcsolatot a fehérorosz atlétával. A NOB pedig részletes jelentést kért az ügyről a fehérorosz tagszervezetétől.