Szinte tökéletes napot zártak a magyar olimpikonok

Lőrincz Tamás döntőbe jutott birkózásban, kedden akár aranyérmet is nyerhet.

A női kézisek az utolsó szalmaszálat megragadva továbbjutottak a negyeddöntőbe.

Egyet kivéve minden magyar hajó továbbjutott a kajak-kenu előfutamaiból.

Döntetlent játszottak a férfi vízilabdások, de ennek nincs nagy jelentősége.

Lőrincz Tamás az aranyért birkózhat

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A 77 kilogrammos kötöttfogásban induló Lőrincz első ellenfele visszalépett, így rögtön az elődöntőbe jutás volt számára a tét, amikor először szőnyegre lépett.

Japán ellenfelét viszonylag könnyen, 3-1-re megverte, a négy között viszont sokkal nehezebb dolga volt az iráni Geraeivel szemben. Az elején az iráni vezetett 1-0-ra, majd Lőrincz 6-1-re elhúzott, mégis kiélezett volt a vége, 6-5-re győzött a magyar versenyző.

A döntőt, ahol kirgiz ellenfél vár Lőrinczre, magyar idő szerint kedden kora délután rendezik.

Szőke Alex 97 kilogrammban indult, és bár kiesett a negyeddöntőben, a vigaszágon még akár bronzéremig is juthat kedden.

Minden összejött ma a kézis lányoknak

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodva várta a hétfőt a női kézilabdacsapat, ami első négy meccséből csak egyet tudott megnyerni. Mivel az oroszok legyőzték a spanyolokat, a francia-brazil pedig nem lett döntetlen, a magyar játékosok úgy léphettek pályára a biztos továbbjutó svédek ellen, hogy tudták, ha nyernek, az negyeddöntőt ér.

Jobban nem is alakulhattak volna a dolgok, a svédek csak egyszer szereztek vezetést, amúgy végig előnyben játszottunk. Voltak periódusok, amikor gyorsan, egymás után több gólt szereztünk, miközben jól működött a védekezés is, még hátrányba kerülve sem roppantunk meg. De voltak azért a meccsnek gyengébb szakaszai is, amikor több egyéni hibát vétettünk. Szerencsére a svédek sem életük meccsét játszották, tartalékoltak is valamelyest a következő körre. A végeredmény 26-23 lett, támadásban Márton Gréta 100 százalékot hozott, négyből négy helyzetet belőtt.

A negyeddöntőben a világ egyik legjobb csapata, Norvégia vár a magyarokra.

Ígéretes kajak-kenusok

Fotó: LUIS ACOSTA/AFP

Hétből hat kajak-kenus egységünk továbbjutott a magyar idő szerint hajnalban rendezett előfutamokból. Egyet leszámítva minden számban két hajóval indultunk, az eredmények:

Női K-1 200 méteren Lucz Dóra szoros befutó után, célfotóval előzte meg ellenfeleit, míg Kárász Anna egy futammal később a második helyen ért célba.

Férfi K-1 1000 méteren Kopasz Bálint fölényes győzelmet aratott, Varga Ádám második lett.

K-2 500 méteren Kozák Danuta is futamgyőzelemmel mutatkozott be Bodonyi Dórával. Aztán Csipes Tamara és Medveczky Erika is megnyerte előfutamát.

Egyetlen magyar egységnek nem sikerült a továbbjutás: Adolf Balázs és Fejes Dániel kenu kettesben előbb hetedik, majd a reményfutamban negyedik lett 1000 méteren, így kedden a B döntőben fejezi be olimpiai szereplését.

Döntetlent játszottak a férfi vízilabdások

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Nem volt már komoly tétje az olaszok elleni csoportmeccsnek. A második negyed után két góllal vezettek a magyarok, végül 5-5 lett a vége, így a válogatott a harmadik helyen végzett. Szerdán rendezik a negyeddöntőket, ahol Horvátország lesz az ellenfél.

Szomorúbb hírek

Péni István egy korábbi versenyen Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Halász Bence nem tudott döntőbe jutni kalapácsvetésben. „Az első az szerintem egy jó dobás volt. Végig azt éreztem, hogy jól mozgok, hajtottam, jó állapotban éreztem magam, nem tudom, miért nem tudtam meglépni azt a lépcsőfokot, ami a nagyobb dobáshoz kellett volna. Máskor az ilyen dobások messzebb szállnak” - mondta. Halásznak januárban megműtötték a térdét, ezért csak áprilisban tudta megkezdeni a felkészülést.

Sportlövőink, Péni István és Pekler Zalán is lemaradtak a döntőről. Előbbi 10., utóbbi 18. helyen végzett.

A nap képe

A női diszkoszvetést felfüggesztették, a futóversenyeket szakadó esőben is megtartották: